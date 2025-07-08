Второй выигрыш за год! Купленный на заправке лотерейный билет принес почти четверть миллиона евро

Счастливый билет с пятью игровыми комбинациями на один тираж и участием в розыгрышах "Джокер" и "Джокер 7" за 15,50 евро был приобретён на автозаправочной станции Virši в Цесисе.

Предыдущий крупный выигрыш в SuperBingo был зафиксирован 8 февраля этого года, когда удача улыбнулась семье из Гулбенского края. Они стали обладателями самого большого выигрыша в истории SuperBingo — 626 207 евро.