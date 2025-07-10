В настоящее время в Риге проходит XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии с очень насыщенной программой. Например, 8 июля в Верманском парке можно было увидеть театральные постановки школьников. Однако, взглянув на афишу, многие испытали недоумение — на празднике, который является «частью латышской национальной идентичности», спектакли проходят на русском языке. Речь идет о постановке режиссера Сергия Короткова по рассказу Николая Носова "Живая шляпа", которую сыграли на сцене ученики Рижской 88-й средней школы.

Депутат Рижской думы Лиана Ланга написала в соцсети X: «Это проект, который в Верманском парке был исполнен на государственном языке России во время наших Школьных Праздников Песни. Когда мы отмечаем свою латышскость!»

В комментариях отметились разные мнения:

Анастасия: Празднуем латышскость. Ага.

Инта: А режиссёр, судя по имени, не украинец ли? Если да, то почему постановка на государственном языке России? Почему не на украинском? Ведь у нас достаточно украинских школьников! Может, они все учатся в бывших русских школах, где обучение на латышском — только на бумаге?

VV: Ужас! Даже на таких латышских праздниках нет покоя от русского языка. Разве в Рижской 88-й средней школе обучение не проходит на латышском? С чего вдруг это мероприятие — на русском?

Марута: Почему на этих праздниках национальные меньшинства Латвии не ставили спектакли на своих родных языках, а только русские? Было бы ведь интересно увидеть постановки на польском, украинском, эстонском.

Ник: Когда уже закончится эта «русчина»? Праздники песни и танца — это национальный праздник латвийских традиций.