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«Когда мы отмечаем свою латышскость!» Русский язык внезапно проник на Праздник песни и танца (Видео) (8)

Редакция PRESS 10 июля, 2025 11:07

Выбор редакции 8 комментариев

Всеобщие Праздники песни и танца — это традиционное культурное событие в Латвии. Эти праздники являются частью латышской национальной идентичности, говорится в интернете. Тем не менее, как оказалось, нашлось на нем место и для русского языка, что вызвало недовольство части общества.

В настоящее время в Риге проходит XIII Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии с очень насыщенной программой. Например, 8 июля в Верманском парке можно было увидеть театральные постановки школьников. Однако, взглянув на афишу, многие испытали недоумение — на празднике, который является «частью латышской национальной идентичности», спектакли проходят на русском языке. Речь идет о постановке режиссера Сергия Короткова по рассказу Николая Носова "Живая шляпа", которую сыграли на сцене ученики Рижской 88-й средней школы.  

Депутат Рижской думы Лиана Ланга написала в соцсети X: «Это проект, который в Верманском парке был исполнен на государственном языке России во время наших Школьных Праздников Песни. Когда мы отмечаем свою латышскость!»

В комментариях отметились разные мнения:

Анастасия: Празднуем латышскость. Ага.
Инта: А режиссёр, судя по имени, не украинец ли? Если да, то почему постановка на государственном языке России? Почему не на украинском? Ведь у нас достаточно украинских школьников! Может, они все учатся в бывших русских школах, где обучение на латышском — только на бумаге?
VV: Ужас! Даже на таких латышских праздниках нет покоя от русского языка. Разве в Рижской 88-й средней школе обучение не проходит на латышском? С чего вдруг это мероприятие — на русском?
Марута: Почему на этих праздниках национальные меньшинства Латвии не ставили спектакли на своих родных языках, а только русские? Было бы ведь интересно увидеть постановки на польском, украинском, эстонском.
Ник: Когда уже закончится эта «русчина»? Праздники песни и танца — это национальный праздник латвийских традиций.

 

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Комментарии (8) 46 реакций
Комментарии (8) 46 реакций
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