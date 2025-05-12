«Миссия: спаси принца!» Добровольцы спасли на дорогах Латвии три с половиной тысячи жаб

«Благодарим каждого, кто принял участие в миссии этого года и посвятил своё время спасению земноводных! Количество спасённых животных, как и число волонтёров, впечатляет. Однако мы знаем, что настоящих спасателей ещё больше, ведь не все официально регистрируются и сообщают о своём вкладе», — говорит генеральный директор Управления охраны природы Лаура Антейна. Она продолжает: «Несмотря на свой небольшой размер, жаба играет важную роль в пищевой цепи. Она служит пищей, например, для малого орла, лесной совы, горностая, хорька, барсука. Исчезновение жаб может нарушить естественный баланс, привести к снижению биоразнообразия и исчезновению даже видов более высокого порядка. Поэтому крайне важно осознавать значимость каждого вида латвийской природы, понимать их угрозы и беречь их в долгосрочной перспективе».

В этом году в кампании впервые приняли участие и два самоуправления. Самоуправление Олайнского края, реагируя на сообщение жителей о массовой миграции земноводных, закрыло подъездную дорогу к карьерам в Яньупе. В свою очередь, самоуправление города Юрмала во время миграции жаб приостановило уборку тротуаров на участке, где происходит миграция, чтобы не подвергать земноводных дополнительной опасности.

Благодаря сообщениям от волонтёров и общественности были выявлены семь новых миграционных маршрутов. Каждое сообщение о новом пути миграции будет проверено, и если оно не представляет угрозы для спасателей, то соответствующий участок будет включён в карту миграции следующего года — и на этих участках также будут спасать земноводных.

Спасение жаб — простая, но ответственная работа

Миграция жаб начинается с приходом тёплой погоды, предсказать которую сложно. В этом году тепло наступило очень быстро — уже в конце марта. Однако волонтёры, среди которых есть уже опытные спасатели, участвующие в миссии не впервые, были готовы. В основном жаб, а также лягушек и тритонов спасали на участках дорог в 24 местах Видземе, 15 — Курземе, 7 — Латгале и 5 — Земгале вплоть до второй половины апреля.

Спасение жаб — это простое, но очень ответственное дело, требующее соблюдения правил безопасности рядом с автодорогами и бережного обращения с животными. Первым делом необходимо найти ближайший к месту жительства миграционный участок, подать заявку на участие в спасении жаб, следить за дальнейшей информацией на своей электронной почте (куда будет отправлена дополнительная информация), и быть готовым в течение нескольких вечеров активно обследовать миграционные маршруты и физически переносить медленно передвигающихся земноводных на другую сторону дороги.

Обыкновенная жаба — очень медлительное существо, которое весной просыпается от зимней спячки и направляется к месту нереста. Среднюю по ширине проезжую часть дороги жаба может пересекать до 15 минут, и если в это время по дороге едут машины, существует высокая вероятность, что её собьют. Добровольцы переносят жаб, лягушек и тритонов через проезжую часть, чтобы те благополучно добрались до другой стороны дороги и смогли продолжить путь к местам размножения.