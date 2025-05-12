Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

«Миссия: спаси принца!» Добровольцы спасли на дорогах Латвии три с половиной тысячи жаб

Редакция PRESS 12 мая, 2025 17:29

Для настроения 0 комментариев

Чтобы помочь жабам безопасно пересекать автомобильные дороги во время весенней миграции и добраться до мест нереста, Управление охраны природы уже четвёртый год организует кампанию «Миссия — ЖАБА. Спаси принца!». На призыв откликнулись 190 добровольцев, которые за девять суток на 51 автодороге по всей Латвии спасли три с половиной тысячи земноводных, большинство из которых были жабы.

«Благодарим каждого, кто принял участие в миссии этого года и посвятил своё время спасению земноводных! Количество спасённых животных, как и число волонтёров, впечатляет. Однако мы знаем, что настоящих спасателей ещё больше, ведь не все официально регистрируются и сообщают о своём вкладе», — говорит генеральный директор Управления охраны природы Лаура Антейна. Она продолжает: «Несмотря на свой небольшой размер, жаба играет важную роль в пищевой цепи. Она служит пищей, например, для малого орла, лесной совы, горностая, хорька, барсука. Исчезновение жаб может нарушить естественный баланс, привести к снижению биоразнообразия и исчезновению даже видов более высокого порядка. Поэтому крайне важно осознавать значимость каждого вида латвийской природы, понимать их угрозы и беречь их в долгосрочной перспективе».

В этом году в кампании впервые приняли участие и два самоуправления. Самоуправление Олайнского края, реагируя на сообщение жителей о массовой миграции земноводных, закрыло подъездную дорогу к карьерам в Яньупе. В свою очередь, самоуправление города Юрмала во время миграции жаб приостановило уборку тротуаров на участке, где происходит миграция, чтобы не подвергать земноводных дополнительной опасности.

Благодаря сообщениям от волонтёров и общественности были выявлены семь новых миграционных маршрутов. Каждое сообщение о новом пути миграции будет проверено, и если оно не представляет угрозы для спасателей, то соответствующий участок будет включён в карту миграции следующего года — и на этих участках также будут спасать земноводных.

Спасение жаб — простая, но ответственная работа

Миграция жаб начинается с приходом тёплой погоды, предсказать которую сложно. В этом году тепло наступило очень быстро — уже в конце марта. Однако волонтёры, среди которых есть уже опытные спасатели, участвующие в миссии не впервые, были готовы. В основном жаб, а также лягушек и тритонов спасали на участках дорог в 24 местах Видземе, 15 — Курземе, 7 — Латгале и 5 — Земгале вплоть до второй половины апреля.

Спасение жаб — это простое, но очень ответственное дело, требующее соблюдения правил безопасности рядом с автодорогами и бережного обращения с животными. Первым делом необходимо найти ближайший к месту жительства миграционный участок, подать заявку на участие в спасении жаб, следить за дальнейшей информацией на своей электронной почте (куда будет отправлена дополнительная информация), и быть готовым в течение нескольких вечеров активно обследовать миграционные маршруты и физически переносить медленно передвигающихся земноводных на другую сторону дороги.

Обыкновенная жаба — очень медлительное существо, которое весной просыпается от зимней спячки и направляется к месту нереста. Среднюю по ширине проезжую часть дороги жаба может пересекать до 15 минут, и если в это время по дороге едут машины, существует высокая вероятность, что её собьют. Добровольцы переносят жаб, лягушек и тритонов через проезжую часть, чтобы те благополучно добрались до другой стороны дороги и смогли продолжить путь к местам размножения.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать