Андрей Козлов: врачи без денег, школы без денег, но AirBaltic получает миллионы!

-Очень долго в правительстве уходили от ответа на вопрос, собирается ли государство опять тратить деньги налогоплательщиков на поддержку (читай — на спасение) AirBaltic, который пока может похвастаться только тем, что уменьшает объём убытков в отчётный квартал. И вот на последнем заседании правительства министры в секретном режиме одобрили предложение Министерства сообщений вложить ещё 14 миллионов в национальную авиакомпанию.

"Совместное (с Lufthansa) вложение обеспечивает то, что государство сохраняет своё стратегическое участие в предприятии, одновременно подтверждая единую поддержку акционерами укрепление долгосрочного развития и финансовой независимости", — так объяснило новые траты денег налогоплательщиков Министерство сообщений.

Как известно, мы все, налогоплательщики, уже вложили в своё время в AirBaltic более полумиллиарда евро, из которых авиакомпания вернула ноль евро и ноль центов! Возникают вопросы: если государство является крупнейшим кредитором и долг не погашен, то этого разве недостаточно для того, чтобы государство продолжало контролировать предприятие и сохранило, говоря языком Министерства сообщений, «стратегическое участие»?! И сколько ещё денег нужно будет вложить, чтобы опять «не потерять» это «стратегическое участие»?

Особенно поражает фраза про финансовую независимость! Что это значит? Это значит, что когда-то, в перспективе, предприятие сможет выживать самостоятельно и не зависеть от подачек? Или финансовая независимость заключается в том, что государство просто регулярно под разными предлогами даёт деньги, но дальше предприятие само решает, как их потратить, поскольку оно предприятие «независимо»?

Эти траты на «обеспечение стратегического участия» происходят в тот момент, когда премьер и министр финансов плачут по поводу отсутствия «лишних» денег и показывают комбинацию из трёх пальцев, к примеру, медикам, которые предупреждают, что медицинские услуги по квотам в следующем году станут ещё менее доступны. Напомню: решение о 14 миллионах принималось без консультаций и согласований с Сеймом.