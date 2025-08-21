«Не шмогла»? Проработав всего неделю Бутанс покинул должность советника министра сообщения

Бутанс указал агентству LETA, что он проработал в должности одну неделю, но от более подробных комментариев по поводу ухода с должности отказался.

В то же время, на место Бутанса с понедельника, 18 августа, назначен редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс.

Руиценс указал агентству LETA, что у него есть опыт работы в сфере культуры и создания текстов. Он был специалистом по коллекции Латвийского музея кино Латвийской академии культуры, а также драматургом звуковой картины Uz rietumiem и концертного спектакля Es vēlos sev ko pastāstīt.

Он также был продюсером фестиваля Homo Novus, специалистом по связям с общественностью фестиваля Artdocfest/Rīga и помощником режиссера. В то же время он продолжает работать редактором журнала Teātra Vēstnesis.

В команду Швинки в настоящее время входят руководитель бюро Беате Рапа, секретарь парламента Гиртс Дубкевич и помощник министра Ренате Саулите.

В свою очередь советником Швинки по вопросам управления крупными проектами является Кристина Пудисте.