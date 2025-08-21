Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Божена Рынска: латыши всегда на мрачняке. Почему? (6)

Редакция PRESS 21 августа, 2025 11:23

Для настроения 6 комментариев

-Я уже привыкла к тому, что латыши всегда на мрачняке, пишет в Фейсбуке Божена Рынска, российский публицист, ныне проживающая в Латвии. 

Она уточняет: "Мне от них жарких объятий не нужно. Мне нужно, чтобы они в воскресенье не сверлили. Говно за собаками убирали. И мусор не бросали в лесу. Тут мы сходимся, — им от меня нужно все то же самое. Но для меню сюрприз, что латыши кажутся неприветливыми даже немцам. Немецкой журналистке, проехавшей всю Польшу и Балтию на поездах, показалось, что только латыши молчат в поезде нарочно. Демонстративно". 

Дальше Божена Рынска поясняет, откуда пошла тема (на своей  странице в телеграме):

-Немецкой журналистке, которая ехала на поездах из Берлина по странам Балтии показалось, что латыши не просто молчат в поезде, а молчат демонстративно. Нарочно.

Моим американским гостям точно также казалось вначале. Что латыши молчат с ними нарочно. Что официанты ненавидят их personally. Что кассиры хотят, чтобы они поскорее убирались из их страны. И что у всех латышей на лбу написано: дохлебывай и уё...вай. (На самом деле, конечно, нет).

Да, это национальная черта — ходить с выражением лица, будто у них хронический запор. Просто латыши твердо знают, что жизнь ничем хорошим не заканчивается.

И как по мне, так лучше уж пусть пассажиры демонстративно молчат, чем говорят по громкой связи.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (6)

Важно 13:45

Важно 6 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (6)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 6 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (6)

Важно 12:54

Важно 6 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (6)

Важно 12:35

Важно 6 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (6)

Важно 11:54

Важно 6 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей (6)

Важно 11:14

Важно 6 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (6)

Важно 11:02

Важно 6 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать