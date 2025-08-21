Их не догонишь: проверяющие жалуются на курьеров

Представитель издания "Ir" отправился вместе с двумя инспекторами ПВС на проверку в популярный ресторан в одном из рижских торговых центров, чтобы посмотреть, как на практике действуют новые требования о регистрации курьеров и гигиене.

Примерно за полчаса инспекторы выборочно проверили восемь курьеров. Все зарегистрированы, но у троих нет сертификата о прохождении курса по минимальным требованиям гигиены. Для прохождения обучения им дается месяц, а против тех, кто их не пройдет, ПВС начнет административный процесс и уведомит соответствующую платформу. Вероятнее всего, деятельность такого курьера будет приостановлена до выполнения требований.

Руководитель "Bolt Food" в Латвии Янис Римицанc признает, что именно отсутствие сертификата об обучении правилам гигиены стало причиной того, что в июле платформа ограничила доступ к работе нескольким сотням курьеров.

"До тех пор, пока они не предоставят действительный сертификат", - уточняет Римицанc, прогнозируя, что большинство пройдут обучение в ближайшее время. Однако во время проверки выясняется, что отсутствие сертификата у некоторых курьеров - лишь часть проблемы, так как они нашли способ обойти требования. По крайней мере три курьера, увидев инспекторов, разворачиваются и исчезают. Что происходит с их заказами?

Инспекторы предполагают, что их забирают и передают им другие курьеры. "Не исключено, что они сейчас стоят снаружи, но у нас нет прав что-либо проверять за пределами заведения", - говорит инспектор ПВС.

Сумки для доставки заказов не имеют нумерации, и курьеры могут ими легко обменяться. У ПВС нет таких технических возможностей, чтобы проверить на месте личность курьера. Это позволяет использовать курьерский аккаунт на платформе другому человеку, который не зарегистрирован в ПВС.

За первые шесть месяцев этого года ПВС не получала жалоб на курьеров по доставке еды, но было получено 11 жалоб на некачественную еду, приготовленную в заведениях общепита и доставленную курьерами. В двух случаях подтвердилось, что нарушения в доставке допустили именно курьеры.

(Ir)