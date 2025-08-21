Рецептурные снотворные: сон с побочными эффектами? Реклама Редакция PRESS 21 августа, 2025 13:17 Реклама

Если вы не выспались ночью, предстоящий день будет заведомо сложным и точно непродуктивным. Усталость, дневная сонливость, рассеянность, ухудшение когнитивных функций — это лишь то, что лежит на поверхности.

Хроническая бессонница — это гораздо более мучительное состояние. Оно не просто выматывает и лишает сил, но и чревато серьёзными проблемами со здоровьем. Регулярный недосып влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную и нервную системы.

Согласно данным нескольких крупных международных эпидемиологических исследований, бессонница и жалобы на качество сна связаны с повышенным риском сердечных приступов (инфаркта миокарда) и, возможно, инсульта.

Если человек продолжительное время спит 5 часов или меньше, риск сердечно-сосудистых заболеваний у него увеличивается на 45% — почти вдвое. Для здорового молодого мужчины достаточно всего одной ночи с менее чем 4 часами сна, чтобы артериальное давление превысило норму.

Недостаток сна отрицательно влияет на все системы организма, в том числе может провоцировать развитие сахарного диабета. Исследование Sleep Heart Health Study показало*, что взрослые, которые спят по 5 часов в сутки, имеют в 2,5 раза больше шансов заболеть диабетом по сравнению с теми, кто спит 7–8 часов. Правда в том, что если у вас нет нормального сна — нет и гарантии долгой жизни.

Но что делать тем, кто не может уснуть по полночи? Наука продолжает искать причины нарушений сна и возможности помочь страдающим от инсомнии. Однако всё непросто. Как сказал Леонардо да Винчи: «Сон — это желанное состояние, которое, будучи достигнуто, пропадает для сознания».

Объятия Морфея: как снотворное действует на организм

Если вы плохо засыпаете, часто просыпаетесь ночью или слишком рано пробуждаетесь утром — всё это, с медицинской точки зрения, называется инсомнией.

Не секрет, что многие люди, стремясь обрести полноценный сон, всеми правдами и неправдами пытаются получить у врача рецепт на снотворное.

Но и сама бессонница, и длительный приём снотворных повышают риск инвалидности у пожилых людей. Согласно исследованиям, каждый год, в течение которого усиливались симптомы бессонницы, риск утраты способности к самообслуживанию увеличивался на 20%. Столько же добавлял и рост частоты приёма снотворного. Особенно высокие показатели были у тех, кто одновременно плохо спал и регулярно принимал препараты.

Этот вывод сделали учёные из Пенсильванского университета и Медицинского университета Тайбэя, которые проанализировали данные более 6700 человек старше 65 лет за пятилетний период и опубликовали результаты в журнале Sleep**.

Авторы исследования рекомендуют при проблемах со сном обращаться к врачам — в том числе к сомнологам и неврологам — и рассматривать немедикаментозные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Этот подход помогает нормализовать сон без побочных эффектов.

Снотворные препараты на основе бензодиазепинов, небензодиазепинов, а также барбитуратов, принимаемые регулярно в течение 2–4 недель, могут вызывать психологическую и физическую зависимость по принципу: «нет таблетки — нет сна». После отмены препарата симптомы бессонницы часто возвращаются с удвоенной силой. Человек не просто снова плохо спит — его состояние хуже, чем до начала терапии.

Снотворные могут вызывать спутанность сознания, ухудшение памяти, заторможенность. Особенно это опасно для пожилых людей — повышается риск падений и переломов.

Именно поэтому такие препараты являются рецептурными: только врач может оценить состояние пациента и назначить оптимальный курс. Но даже в этом случае приём подобных медикаментов — всегда лишь временное решение. Доктор будет искать корень бессонницы, чтобы воздействовать на её причину, а не только на симптом.

Ищем альтернативу

Что делать, если вы плохо засыпаете, страдаете от нехватки качественного сна, но пока ещё не обратились к врачу?

Самое разумное — начать с простых шагов:

— гулять перед сном,

— не «зависать» в телефоне и не смотреть телевизор,

— проветривать комнату,

— не есть тяжёлую пищу на ночь.

А также можно обратить внимание на безрецептурные фитопрепараты, содержащие натуральные экстракты и вещества, способствующие нормализации сна — например, Sleep Complex МАХ. Этот препарат включает:

· мелатонин — природный регулятор сна, не вызывающий зависимости, передающий организму биохимический сигнал: «пора спать». Особенно полезен пожилым людям, поскольку с возрастом уровень мелатонина в организме снижается.

· магний (в форме бисглицината) — снимает мышечное и нервное напряжение.

· валериану, ромашку, пассифлору, хмель — растительные экстракты с доказанным успокаивающим действием.

· L-триптофан и витамин B6 — способствуют выработке серотонина и естественного мелатонина.

Такие средства действуют мягко, физиологично и не вызывают привыкания. Они помогают телу и мозгу перейти в режим отдыха естественным путём, постепенно восстанавливая нарушенные механизмы сна.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

