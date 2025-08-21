Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рецептурные снотворные: сон с побочными эффектами?

Реклама Редакция PRESS 21 августа, 2025 13:17

Реклама

Если вы не выспались ночью, предстоящий день будет заведомо сложным и точно непродуктивным. Усталость, дневная сонливость, рассеянность, ухудшение когнитивных функций — это лишь то, что лежит на поверхности.

Хроническая бессонница — это гораздо более мучительное состояние. Оно не просто выматывает и лишает сил, но и чревато серьёзными проблемами со здоровьем. Регулярный недосып влияет на сердечно-сосудистую, эндокринную, иммунную и нервную системы.

Согласно данным нескольких крупных международных эпидемиологических исследований, бессонница и жалобы на качество сна связаны с повышенным риском сердечных приступов (инфаркта миокарда) и, возможно, инсульта.

Если человек продолжительное время спит 5 часов или меньше, риск сердечно-сосудистых заболеваний у него увеличивается на 45% — почти вдвое. Для здорового молодого мужчины достаточно всего одной ночи с менее чем 4 часами сна, чтобы артериальное давление превысило норму.

Недостаток сна отрицательно влияет на все системы организма, в том числе может провоцировать развитие сахарного диабета. Исследование Sleep Heart Health Study показало*, что взрослые, которые спят по 5 часов в сутки, имеют в 2,5 раза больше шансов заболеть диабетом по сравнению с теми, кто спит 7–8 часов. Правда в том, что если у вас нет нормального сна — нет и гарантии долгой жизни.

Но что делать тем, кто не может уснуть по полночи? Наука продолжает искать причины нарушений сна и возможности помочь страдающим от инсомнии. Однако всё непросто. Как сказал Леонардо да Винчи: «Сон — это желанное состояние, которое, будучи достигнуто, пропадает для сознания».

Объятия Морфея: как снотворное действует на организм

Если вы плохо засыпаете, часто просыпаетесь ночью или слишком рано пробуждаетесь утром — всё это, с медицинской точки зрения, называется инсомнией.

Не секрет, что многие люди, стремясь обрести полноценный сон, всеми правдами и неправдами пытаются получить у врача рецепт на снотворное.

Но и сама бессонница, и длительный приём снотворных повышают риск инвалидности у пожилых людей. Согласно исследованиям, каждый год, в течение которого усиливались симптомы бессонницы, риск утраты способности к самообслуживанию увеличивался на 20%. Столько же добавлял и рост частоты приёма снотворного. Особенно высокие показатели были у тех, кто одновременно плохо спал и регулярно принимал препараты.

Этот вывод сделали учёные из Пенсильванского университета и Медицинского университета Тайбэя, которые проанализировали данные более 6700 человек старше 65 лет за пятилетний период и опубликовали результаты в журнале Sleep**.

Авторы исследования рекомендуют при проблемах со сном обращаться к врачам — в том числе к сомнологам и неврологам — и рассматривать немедикаментозные методы, такие как когнитивно-поведенческая терапия. Этот подход помогает нормализовать сон без побочных эффектов.

Снотворные препараты на основе бензодиазепинов, небензодиазепинов, а также барбитуратов, принимаемые регулярно в течение 2–4 недель, могут вызывать психологическую и физическую зависимость по принципу: «нет таблетки — нет сна». После отмены препарата симптомы бессонницы часто возвращаются с удвоенной силой. Человек не просто снова плохо спит — его состояние хуже, чем до начала терапии.

Снотворные могут вызывать спутанность сознания, ухудшение памяти, заторможенность. Особенно это опасно для пожилых людей — повышается риск падений и переломов.

Именно поэтому такие препараты являются рецептурными: только врач может оценить состояние пациента и назначить оптимальный курс. Но даже в этом случае приём подобных медикаментов — всегда лишь временное решение. Доктор будет искать корень бессонницы, чтобы воздействовать на её причину, а не только на симптом.

Ищем альтернативу

Что делать, если вы плохо засыпаете, страдаете от нехватки качественного сна, но пока ещё не обратились к врачу?

Самое разумное — начать с простых шагов:

— гулять перед сном,

— не «зависать» в телефоне и не смотреть телевизор,

— проветривать комнату,

— не есть тяжёлую пищу на ночь.

А также можно обратить внимание на безрецептурные фитопрепараты, содержащие натуральные экстракты и вещества, способствующие нормализации сна — например, Sleep Complex МАХ. Этот препарат включает:

·     мелатонин — природный регулятор сна, не вызывающий зависимости, передающий организму биохимический сигнал: «пора спать». Особенно полезен пожилым людям, поскольку с возрастом уровень мелатонина в организме снижается.

·     магний (в форме бисглицината) — снимает мышечное и нервное напряжение.

·     валериану, ромашку, пассифлору, хмель — растительные экстракты с доказанным успокаивающим действием.

·     L-триптофан и витамин B6 — способствуют выработке серотонина и естественного мелатонина.

Такие средства действуют мягко, физиологично и не вызывают привыкания. Они помогают телу и мозгу перейти в режим отдыха естественным путём, постепенно восстанавливая нарушенные механизмы сна.

Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

*Gottlieb DJ, Punjabi NM, Newman AB, Resnick HE, Redline S, Baldwin CM, Nieto FJ. Association of sleep time with diabetes mellitus and impaired glucose tolerance. Archives of Internal Medicine. 2005;165(8):863–867:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15851636/#full-view-affiliation-1

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/486518

**

https://academic.oup.com/sleep/advance-article-abstract/doi/10.1093/sleep/zsaf098/8113190?redirectedFrom=fulltext&login=false

Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
Атмосфера переменчивая: дожди и грозы сохранятся в Латвии
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

