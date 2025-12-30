Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рига без машин: какие улицы могут стать пешеходными в следующем году?

Редакция PRESS 30 декабря, 2025 20:52

Важно 0 комментариев

Согласно опросу исследовательского центра SKDS, проведённому в конце года, рижане в возрасте от 18 до 75 лет в целом одобряют изменения, введённые в этом году в организации дорожного движения. Положительную оценку получили, в частности, пешеходные улицы и ночной общественный транспорт.

Идею создания пешеходных зон поддерживают 76% опрошенных. Чаще всего респонденты — примерно каждый третий — называли улицу Тербатас как наиболее подходящую для такого преобразования. Несколько меньше участников опроса высказались за перевод в пешеходный режим улиц Гертрудес, Антонияс и Дзирнаву.

Практический опыт в этом направлении Рига получила в ходе Европейской недели мобильности: временно пешеходными стали участок улицы Дзирнаву между Кришьяня Валдемара и Антонияс, а также отрезок улицы Антонияс от Дзирнаву до Элизабетес. На два дня движение транспорта там было прекращено, и улицы стали пространством для горожан и гостей столицы.

«Получив несколько положительных отзывов, уже в следующем году планируем разработать и внедрить периодическое перекрытие движения на улице Антонияс, - добавляет председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло. - Результаты опроса показывают, что поддержка создания пешеходных улиц высока и что протестированные решения имеют потенциал. После временного преобразования улицы Тербатас в пешеходную летом 2020 года, к сожалению, существенных шагов вперед не последовало. Поэтому для меня важно, чтобы в следующем году мы работали именно над созданием маршрута пешеходных улиц и его постепенным внедрением как в центре Риги, так и в микрорайонах. Рига этого заслуживает!»

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!" Силиня в отрыве от реальности? (1)

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

«Думали, просто спит»: по недосмотру медиков умерла годовалая девочка

Председатель Огрской краевой думы Эгилс Хелманис опубликовал на своей странице в Facebook жёсткое заявление, обвинив владельца SIA «Ogres Ziņas» Мариса Рожанса в распространении ложной информации и нанесении ущерба репутации в вопросе помощи Украине.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Во вторник на автомагистрали Таллин — Нарва в Эстонии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса компании Ecolines. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает портал Delfi.

В немецком Гельзенкирхене грабители проникли в здание банка и вскрыли около 3200 депозитных сейфов, в которых хранились деньги, золото и ценные вещи. Об этом сообщили следователи и источники в сфере безопасности, отметив, что добыча преступников оценивается примерно в 30 миллионов евро.

Во вторник, 30 декабря, недалеко от Силакрогса на автодороге V68 перевернулся автомобиль марки BMW. Водитель в ДТП не пострадал, однако выяснилось, что у него отсутствуют водительские права, сообщает муниципальная полиция Ропажей.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

