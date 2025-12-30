Рига без машин: какие улицы могут стать пешеходными в следующем году?

Идею создания пешеходных зон поддерживают 76% опрошенных. Чаще всего респонденты — примерно каждый третий — называли улицу Тербатас как наиболее подходящую для такого преобразования. Несколько меньше участников опроса высказались за перевод в пешеходный режим улиц Гертрудес, Антонияс и Дзирнаву.

Практический опыт в этом направлении Рига получила в ходе Европейской недели мобильности: временно пешеходными стали участок улицы Дзирнаву между Кришьяня Валдемара и Антонияс, а также отрезок улицы Антонияс от Дзирнаву до Элизабетес. На два дня движение транспорта там было прекращено, и улицы стали пространством для горожан и гостей столицы.

«Получив несколько положительных отзывов, уже в следующем году планируем разработать и внедрить периодическое перекрытие движения на улице Антонияс, - добавляет председатель Комитета Рижской думы по вопросам сообщения и транспорта Марта Котелло. - Результаты опроса показывают, что поддержка создания пешеходных улиц высока и что протестированные решения имеют потенциал. После временного преобразования улицы Тербатас в пешеходную летом 2020 года, к сожалению, существенных шагов вперед не последовало. Поэтому для меня важно, чтобы в следующем году мы работали именно над созданием маршрута пешеходных улиц и его постепенным внедрением как в центре Риги, так и в микрорайонах. Рига этого заслуживает!»