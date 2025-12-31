Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

31 декабря, 2025

LETA

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В следующем году господдержка мирного населения Украины в Латвии сократится примерно на 40%. Будут урезаны пособия и список бесплатных услуг, однако сохранится поддержка наиболее уязвимых групп. При этом ситуация на Украине не стала лучше, и беженцам пока некуда возвращаться. В чём же причина сокращений?

«Фактически основой является доступное финансирование — только и исключительно с учетом всех расходов бюджета, начиная с оборонного сектора и решений правительства. Сейчас это был максимум, который может дать правительство», — объясняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Самая ощутимое для беженцев — утрата права на единовременное пособие при трудоустройстве в размере одной минимальной месячной зарплаты. Это было уникальное предложение только для украинцев и, судя по соцсетям, некоторые поспешили найти работу до Нового года, чтобы успеть его получить. Но с 1 января такого не будет, ибо власти сочли, что украинцы достаточно вовлечены в рынок труда Латвии.

Кроме того, украинцы в Латвии утеряют право на бесплатный региональный проезд и бесплатный провоз багажа. Льготы и скидки для них будут с 1 января точно такими же, как и и для местных. Зато столичная дума уже изыскала деньги на то, чтобы и в новом году украинцы могли бесплатно ездить в городском общественном транспорте. Остальные самоуправления будут давать им льготы, исходя из возможностей своего кошелька.

Также в дальнейшем жители Украины не будут освобождены от доплаты пациента при получении услуг здравоохранения, однако сохранят право на оплачиваемые государством медицинские услуги наравне с латвийцами.

Кроме того, украинцам не будут покрывать расходы на регистрацию животных и выполнение обязательных ветеринарных требований.

Как заявила координатор украинской общины в Кекаве Ирина Бондарчук (её слова приводит LSM), всё это приведёт к тому, что «вырастет нагрузка на самоуправления и негосударственные организации, которые уже сейчас работают с ограниченными ресурсами. Это может замедлить процессы интеграции, затруднить изучение языка, стабилизацию жизни и вхождение в рынок труда».

Но вариантов у Латвии нет: её финансовые возможности исчерпаны. Ведь украинцы продолжают въезжать в Латвию: в среднем в месяц для получения статуса временной защиты заново регистрируется 500-600 человек. При этом далеко не все они остаются в нашей стране. Некоторые, пожив какое-то время и получив причитающуюся помощь, едут дальше. Поэтому число украинцев в Латвии остаётся примерно на одном уровне, но вот помощь успевают получить (и переехать в другую страну) значительно больше украинских беженцев.

На 1 октября 2025 года в Реестре физических лиц в Латвии было включено 31 152 жителя Украины, из них женщин — 17 167, мужчин — 13 985, несовершеннолетних — 6977. Трудоустроены в Латвии не менее 9909 жителей Украины.

Заметим, что помощь украинским беженцам сокращают и в других странах ЕС. Так, Нидерланды планируют закрыть пункты размещения для них в 2027 году. Сообщается, что украинцы получат трехлетние разрешения на проживание, однако они должны будут самостоятельно обеспечивать жилье и медицинское обслуживание.

