Хотели свадебное фото: под Кокнесе мост с гостями рухнул в пруд

Редакция PRESS 21 августа, 2025 11:07

Свадьба закончилась катастрофой — под Кокнесе обрушился мост и 30 человек гостей оказались в пруду.
Для многих свадьба — один из самых прекрасных моментов в жизни, но для молодоженов в Кокнесе она останется не самым лучшим впечатлением.

Как сообщает региональный портал «Staburags», 7 августа около 16:00 групповая фотосессия гостей свадьбы, проходившая на мосту через пруд у гостевого дома «Kūpiņsala» недалеко от Кокнесе, закончилась плачевно — конструкция не выдержала веса 30 человек, и гости упали в воду.

К сожалению, в результате инцидента пострадали несколько человек. Маленького ребёнка доставили в больницу, но позже выписали, а один человек даже перенёс операцию.

Мужчина, который вступал в брак, рассказал, что и распорядитель церемонии бракосочетания, и фотограф спросили хозяйку гостевого дома, вместит ли мост около 30 человек, на что она ответила, что раньше по нему поднималось еще больше людей.

В Государственной полиции сообщают, что принято решение об отказе в возбуждении дела по факту инцидента. Изначально о пострадавших никто не сообщал, но 15 августа поступило заявление, которое сотрудники правоохранительных органов рассмотрят в установленном порядке.

Комментарии (0) 51 реакций
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

