Хотели свадебное фото: под Кокнесе мост с гостями рухнул в пруд

Как сообщает региональный портал «Staburags», 7 августа около 16:00 групповая фотосессия гостей свадьбы, проходившая на мосту через пруд у гостевого дома «Kūpiņsala» недалеко от Кокнесе, закончилась плачевно — конструкция не выдержала веса 30 человек, и гости упали в воду.

К сожалению, в результате инцидента пострадали несколько человек. Маленького ребёнка доставили в больницу, но позже выписали, а один человек даже перенёс операцию.

Мужчина, который вступал в брак, рассказал, что и распорядитель церемонии бракосочетания, и фотограф спросили хозяйку гостевого дома, вместит ли мост около 30 человек, на что она ответила, что раньше по нему поднималось еще больше людей.

В Государственной полиции сообщают, что принято решение об отказе в возбуждении дела по факту инцидента. Изначально о пострадавших никто не сообщал, но 15 августа поступило заявление, которое сотрудники правоохранительных органов рассмотрят в установленном порядке.