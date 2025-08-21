Европейцы хотят видеть американские истребители в Румынии, чтобы быть уверенными в гарантиях Украине

Переговоры прошли в Вашингтоне под руководством председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна. Встречу посетили высокопоставленные генералы из Великобритании, Германии, Франции, Финляндии и Италии. По данным издания, Румыния рассматривается как ключевая площадка — здесь НАТО строит крупнейшую авиабазу в Европе, а ранее американские самолеты уже использовались для операций в Ираке и патрулирования Черного моря.

Кроме размещения F-35, европейские страны добиваются от США гарантий доступа к спутниковой навигации GPS и разведданным, а также поставок систем ПВО Patriot и NASAMS для защиты Украины от возможных атак.

С начала войны британские ВВС проводят разведывательные миссии над Черным морем, однако для использования самолетов Boeing после окончания боевых действий потребуется разрешение Вашингтона. Лондон также готов рассмотреть возможность переброски в западную Украину истребителей Typhoon и бригады численностью до 5 тысяч военнослужащих для подготовки украинских сил.

К отправке миротворческого контингента в Украину готовы присоединиться Франция, Канада и Австралия. В общей сложности к миссии могут подключиться около десяти стран, однако многие государства ЕС сталкиваются с политическими и административными трудностями.

В частности, в Германии из-за сокращения численности Бундесвера руководство сомневается в возможности выделить достаточный контингент.