«Мы выросли в разные стороны»: Никита Пресняков разводится с женой после 10-летних отношений

20 августа, 2025

Для настроения 0 комментариев

Вчера Алена Краснова объявила подписчикам, что разводится с Никитой Пресняковым после 10 лет отношений. Правда, Алена не стала озвучивать причину разрыва.

Судя по всему, Алене и Никите удалось остаться в теплых отношениях, несмотря ни на что. «Мы были вместе почти десятилетие. Встретились очень рано, когда еще только учились понимать себя и этот мир. И все эти годы были наполнены разным — светом, радостью, ошибками, трудностями, но, самое главное, они были наполнены опытом.

Сегодня мы понимаем, что наши взгляды на жизнь и будущее очень разные. Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья», — писала 28-летняя Краснова в соцсети.

Некоторое пользователи до сих пор надеются, что супруги еще сойдутся. «Я в шоке, что случилось?!»; «Боже, какая красивая пара!»; «После такого точно перестанешь верить в любовь!». Никита Пресняков не оставил без внимания эти комментарии и ответил на них. «Не надо, пожалуйста, гадать своей „очевидностью“, когда вы понятия не имеете буквально ни в чем, что у нас происходило за 10 лет», — заявил внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова.

Стоит отметить, что ранее Пресняков и Краснова не делились деталями семейной жизни, однако в последнее время Алена перестала публиковать в личном блоге совестные фото с Никитой. Последние такие кадры появлялись в ее аккаунте два года назад. Кроме того, стали ходить слухи о разрыве супругов, что, как мы видим, оказалось правдой.

А ведь было время, когда внук Аллы Пугачевой был очень счастлив с избранницей. В последнее время пара проживала в Америке, но Алена Краснова периодически приезжала в Москву. В США Никита пробовал себя в роли клипмейкера, отмечая, что у него неплохо идут дела.

Раньше Пресняков уверял, мол, всего добивается сам, без участия звездных родственников. Также он признавался, что ему не нравится сравнение с близкими людьми.

«Есть очень много чего хорошего, но есть… в плане психологического. Если с кем-нибудь местами поменяться, то неподготовленный человек этого не выдержит, треснет. У меня в голове столько давления, я всю жизнь его стараюсь держать, контролировать, я уже научился, но это очень большой, сложный путь, потому что с детства, что бы ты ни делал, даже если я не занимался медийными делами, то все равно большая аудитория меня знала и что-то обо мне бы говорила, что-то обо мне бы писали. Я начал понимать, раз я попал в такую ситуацию, нужно что-то такое делать, чтобы узнали, какой ты настоящий. Мне приятно, когда натыкаюсь на людей, который поменяли стереотипное мышление», — рассуждал как-то Никита.

 
 
 
 
 
Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

