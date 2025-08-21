Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вскрыли как консервную банку: у рижанки из машины украли… пустые бутылки

Редакция PRESS 21 августа, 2025 20:49

ЧП и криминал 0 комментариев

В социальной сети TikTok жительница Риги по имени Иева поделилась неприятным опытом, который ждал её, когда она подошла к своей машине. В видео женщины видно, что передняя пассажирская дверь её автомобиля повреждена. Причина — бутылки с депозитной тарой, оставленные в салоне.

Иева в видео предостерегает: «Вот урок всем рижанам: не оставляйте депозитные бутылки в машине на ночь, иначе может случиться такое. Но если всё же иначе нельзя, просто оставьте двери машины открытыми, чтобы их можно было легко забрать, а не ломать 19 раз».

В комментариях пользователи TikTok выразили возмущение по поводу случившегося. Один из них спрашивает: «Даже депозит крадут?».

Рихард пишет: «Нет смысла оставлять двери машины открытыми — у них низкий уровень интеллекта, они всё равно повредят авто!».

Другая женщина признаётся: «Я боюсь оставить в машине даже одну депозитную бутылку, потому что кажется, что кому-то этого будет достаточно, чтобы захотеть украсть. Это видео мои страхи не уменьшило».

Пользователь под ником @Ren4ix добавляет, что раньше думал о подобной ситуации, но не мог представить, что кому-то реально придёт в голу это сделать.

Чтобы защитить своё транспортное средство от воров, полиция призывает владельцев соблюдать несколько важных советов: всегда парковать транспортное средство в безопасном месте, не оставлять машину в уединённых и подозрительных местах, так как это увеличивает вероятность того, что вор сможет незаметно подойти к автомобилю; всегда запирать машину, даже во дворе частного дома, в гараже или на охраняемой стоянке; не оставлять в автомобиле ключи и важные документы.

Полиция призывает не быть равнодушными и в случаях, если на парковке или в уединённом месте у припаркованного транспорта находятся подозрительные лица, которые явно не являются владельцами, и их намерения могут быть преступными, немедленно сообщать в полицию по телефону 112, а также, по возможности, информировать владельца или водителя транспортного средства о действиях посторонних лиц.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

