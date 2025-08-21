Вскрыли как консервную банку: у рижанки из машины украли… пустые бутылки

Иева в видео предостерегает: «Вот урок всем рижанам: не оставляйте депозитные бутылки в машине на ночь, иначе может случиться такое. Но если всё же иначе нельзя, просто оставьте двери машины открытыми, чтобы их можно было легко забрать, а не ломать 19 раз».

В комментариях пользователи TikTok выразили возмущение по поводу случившегося. Один из них спрашивает: «Даже депозит крадут?».

Рихард пишет: «Нет смысла оставлять двери машины открытыми — у них низкий уровень интеллекта, они всё равно повредят авто!».

Другая женщина признаётся: «Я боюсь оставить в машине даже одну депозитную бутылку, потому что кажется, что кому-то этого будет достаточно, чтобы захотеть украсть. Это видео мои страхи не уменьшило».

Пользователь под ником @Ren4ix добавляет, что раньше думал о подобной ситуации, но не мог представить, что кому-то реально придёт в голу это сделать.

Чтобы защитить своё транспортное средство от воров, полиция призывает владельцев соблюдать несколько важных советов: всегда парковать транспортное средство в безопасном месте, не оставлять машину в уединённых и подозрительных местах, так как это увеличивает вероятность того, что вор сможет незаметно подойти к автомобилю; всегда запирать машину, даже во дворе частного дома, в гараже или на охраняемой стоянке; не оставлять в автомобиле ключи и важные документы.

Полиция призывает не быть равнодушными и в случаях, если на парковке или в уединённом месте у припаркованного транспорта находятся подозрительные лица, которые явно не являются владельцами, и их намерения могут быть преступными, немедленно сообщать в полицию по телефону 112, а также, по возможности, информировать владельца или водителя транспортного средства о действиях посторонних лиц.