Медики требуют повысить зарплаты на 13,5%: или в больницах некому будет лечить

© Lsm.lv 21 августа, 2025 20:20

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социальной сферы требует от правительства увеличить зарплаты врачам и медсёстрам минимум на 13,5%. Это на полтора процентных пункта меньше, чем просили ранее, но даже в таком виде на прибавку нужно дополнительно около 133 миллионов евро.

Профсоюз объясняет требование дефицитом кадров в системе: Латвия находится в числе последних в ЕС по числу врачей и медсестёр на душу населения, и нехватка персонала уже угрожает доступности медицинских услуг. По словам председателя организации Валдиса Кериса, «сегодня есть услуги и консультации специалистов, которые невозможно получить ни за государственные деньги, ни за свои».

Переговоры с Министерством здравоохранения начались 21 августа. Министр Хосам Абу Мери признал, что проблема острая: «Мы все понимаем, что медицина — это и вопрос безопасности, и вопрос демографии. Но пока мы не знаем, какой именно будет фискальная рамка, говорить о конкретных суммах невозможно». По его словам, бюджетные дискуссии ещё не начались, а министерство может лишь информировать правительство и коалицию о критической ситуации с кадрами.

Профсоюз ранее требовал 15% прибавки, но согласился снизить планку, рассчитывая на компромисс. При этом подсчёты показывают: система недополучает около 650 миллионов евро по сравнению с целевыми ориентирами. В политике планирования было записано, что к 2026 году финансирование должно приблизиться к 6% ВВП, как в среднем по ЕС, но правительство фактически готово заморозить уровень чуть выше 4% ВВП на несколько лет вперёд.

Для сравнения: в Германии на здравоохранение идёт более 8% ВВП, во Франции — около 7,5%, в скандинавских странах — 7–8%. Даже в соседней Эстонии финансирование ближе к 6%, тогда как Латвия всё ещё остаётся в числе аутсайдеров ЕС.

Окончательное решение профсоюз планирует принять 16 сентября. Если переговоры с правительством не будут успешными, организация готова запустить процедуру, предшествующую забастовке.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать
Загрузка

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать