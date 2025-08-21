Медики требуют повысить зарплаты на 13,5%: или в больницах некому будет лечить

Профсоюз объясняет требование дефицитом кадров в системе: Латвия находится в числе последних в ЕС по числу врачей и медсестёр на душу населения, и нехватка персонала уже угрожает доступности медицинских услуг. По словам председателя организации Валдиса Кериса, «сегодня есть услуги и консультации специалистов, которые невозможно получить ни за государственные деньги, ни за свои».

Переговоры с Министерством здравоохранения начались 21 августа. Министр Хосам Абу Мери признал, что проблема острая: «Мы все понимаем, что медицина — это и вопрос безопасности, и вопрос демографии. Но пока мы не знаем, какой именно будет фискальная рамка, говорить о конкретных суммах невозможно». По его словам, бюджетные дискуссии ещё не начались, а министерство может лишь информировать правительство и коалицию о критической ситуации с кадрами.

Профсоюз ранее требовал 15% прибавки, но согласился снизить планку, рассчитывая на компромисс. При этом подсчёты показывают: система недополучает около 650 миллионов евро по сравнению с целевыми ориентирами. В политике планирования было записано, что к 2026 году финансирование должно приблизиться к 6% ВВП, как в среднем по ЕС, но правительство фактически готово заморозить уровень чуть выше 4% ВВП на несколько лет вперёд.

Для сравнения: в Германии на здравоохранение идёт более 8% ВВП, во Франции — около 7,5%, в скандинавских странах — 7–8%. Даже в соседней Эстонии финансирование ближе к 6%, тогда как Латвия всё ещё остаётся в числе аутсайдеров ЕС.

Окончательное решение профсоюз планирует принять 16 сентября. Если переговоры с правительством не будут успешными, организация готова запустить процедуру, предшествующую забастовке.