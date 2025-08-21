Задержан ремонтник-мошенник: он брал деньги за работу и начинал «кормить» клиентов обещаниями ремонта

В ходе расследования установлено, что мужчина размещал в интернете объявления о строительных услугах, а затем «кормил» клиентов обещаниями, что работы начнутся «уже скоро» или деньги будут возвращены. В итоге часть заказчиков он просто заблокировал, а с другими продолжал переписываться, придумывая новые оправдания.

В отдельных случаях мужчина предлагал иные «услуги». Так, познакомившейся в соцсетях женщине он пообещал отремонтировать автомобиль, взял деньги, но так и не выполнил договорённость. Другая пострадавшая, желавшая найти биологических родителей, доверилась его словам, будто у него есть связи в полиции. Женщина оформила банковский кредит на 12 тысяч евро и передала их подозреваемому, но после этого он скрылся.

По данным полиции, мужчина действовал намеренно: принимал оплату только наличными и даже сменил фамилию, чтобы скрыть свою репутацию и продолжать обманывать.

В отношении задержанного, 1987 года рождения, уже ранее судимого за имущественные преступления, возбуждены уголовные процессы по статьям Уголовного закона о мошенничестве и присвоении. В расследование объединены эпизоды с 2022 по июль 2025 года. Сейчас следствие находится на завершающей стадии, мужчине избрана мера пресечения в виде ареста.