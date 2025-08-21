"В латвийском политическом ландшафте редко какая партия способна устоять перед соблазном денег и власти, когда главной мотивацией часто становится наполнение собственных карманов, а не благополучие государства и его жителей. Эта жадность и эгоизм создают трещины, которые Кремль мастерски использует, чтобы раскалывать общество и поддерживать невидимый контроль над нашей страной.

Партия «Прогрессивные» — один из таких игроков: прикрываясь лозунгами социальной справедливости и прогрессивных идей, она косвенно или сознательно способствует хаосу, который отвечает интересам чужой власти. Их громкие обещания и идеологическая поза маскируют неэффективность и пустоту, подрывающие веру в защиту государства и его будущее, делая их частью более широкой системы, где истинная цель — власть и влияние — скрывается за благородными словами.

Партия «Прогрессивные» и её наиболее заметный представитель Андрис Спрудс стали ярким символом того, как идеология может затмевать практические действия, а громкие обещания — скрывать пустоту, граничащую с сознательно созданным хаосом. Читателю, следящему за политическими перипетиями, давно очевидно, что мировоззрение «Прогрессивных», несмотря на розовые лозунги социальной справедливости и устойчивости, часто служит ширмой, скрывающей некомпетентность и растерянность.

Например, Спрудс, которого я постоянно критикую, именно сегодня, когда путинский «русский мир», не сумев поглотить Украину, уже с вожделением смотрит в нашу сторону, будучи министром обороны, воплощает противоречия «Прогрессивных». У Спрудса академический ум, его речи об укреплении безопасности и современной армии звучат как мантра, а может, даже как гимн, но за ними скрывается почти сознательное разрушение системы, словно по старым инструкциям чекистов по проведению саботажа.

Существуют инструкции, которые учат, как простыми методами — не открытыми атаками, а избыточными действиями, бессмысленными собраниями, горами бумажной работы и подрывом морального духа коллектива — можно парализовать любую систему изнутри. Со стороны кажется, что действия «Прогрессивных», и особенно Спрудса, в государственных институтах Латвии почти следуют этим инструкциям, создавая иллюзию деятельности, в то время как, например, оборонная отрасль погружается в бюрократическое болото, где ошибки становятся нормой, а прогресс остаётся недостижимым.

В Министерстве обороны, где каждое решение критически важно, а каждый ресурс ценен, Спрудс и «Прогрессивные», похоже, освоили особое искусство создавать видимость активной деятельности и правильных решений, хотя на деле ничего существенного не принимается. Решения обсуждаются на бесконечных собраниях, где речи текут рекой, но результаты испаряются, как туман. Документы накапливаются, планы пишутся и переписываются, но их цель — не решение, а сам процесс: искусственная бюрократия, создающая иллюзию работы, в то время как реальный прогресс стоит на месте. Здесь бы пригодилась работа Государственного контроля, но что, если и он действует по тем же инструкциям «мягкого саботажа»?

Таким образом, оборонный бюджет, который на бумаге выглядит как гарантия безопасности, рассеивается, как пыль на осеннем ветру, и по-прежнему тратится на неясные цели, которые не делают границы безопаснее, а солдат лучше подготовленными.

Вместо укрепления обороны деньги разлетаются направо и налево, словно цель — не достичь результата, а просто потратить. Именно так: тратить — вот девиз Спрудса!

Такой подход ясно показывает, как можно сознательно замедлять работу и эффективность системы, делая каждый шаг тяжёлым, а каждое решение — обременительным, пока ошибки не станут повседневностью.

Если говорить о поднятии боевого духа коллектива, нет сомнений, что «Прогрессивные» и Спрудс — специалисты высокого уровня в запудривании мозгов сотрудников. Возможно, это делается неосознанно, но с поразительной точностью они ежедневно подрывают моральный дух латвийской армии, отравляя веру в систему. Их оптимистичные речи о дронах, коалициях и армии будущего контрастируют с реальностью, где для учений не хватает боеприпасов, а планы в лучшем случае остаются на бумаге. Это противоречие порождает сомнения и недоверие, словно цель — не вдохновлять, а сеять растерянность и утомлять тех, кто ждёт результатов. Каждое невыполненное обещание, каждое собрание без решения, каждый документ, задерживающий действия, — это как маленький камень, разрушающий моральный дух и веру.

«Прогрессивные» создают ощущение, что всё в порядке, в то время как система медленно погружается в хаос, где ошибки — не исключение, а норма. Когда в последний раз кто-то из политиков в Латвии взял на себя ответственность… может, за дрон с благими намерениями, памятник в Адажи, строительство забора на границе, 220 миллионов или прочее?

Они продолжают говорить о безопасности, которую не могут ни обеспечить, ни гарантировать. Вот вам буклет и руководство на 72 часа — и всё будет в порядке! Пустые слова, которые звучат правильно, но не ведут к цели.

Этот хаос и растерянность не случайны — они созданы искусственно, словно кто-то действует по инструкции, где старыми буквами написано, как простыми средствами — лишними должностями советников, бессмысленными речами, потоками бумажной работы и подрывом морального духа коллектива — можно разрушить всё изнутри.

«Прогрессивные» — как ансамбль, громко поющий о будущем, но забывающий о мелодии, которая вдохновила бы на реальный прогресс. Общество, наблюдая за этими усилиями, видит не укрепление безопасности, а кучу обещаний, основанных на искусственно созданной бюрократии.

Что-то в Латвии не так — и дело не только в Спрудсе или «Прогрессивных». Речь о подходе наших политиков, который на деле создаёт сознательный хаос в нашей стране. Не напоминает ли это целенаправленный, постоянный саботаж с целью действительно сделать Латвию несостоявшимся государством? Подумайте, кому это выгодно?

Как долго мы ещё будем слушать пустые обещания, которые, как ветер, уносят наши надежды на безопасную и сильную Латвию? «Прогрессивные» и Спрудс, облачённые в мантию благородных идеалов, ведут нас по тропе бюрократии и хаоса, где каждый шаг — как танец на лезвии ножа. Пока деньги испаряются, а моральный дух рушится, Кремль стоит в сторонке и улыбается, видя, как мы своими руками разрушаем государство изнутри. Неужели мы так слепы, что не видим, как этот саботаж, сознательный или нет, ведёт нас к слабости, а не к силе? Пора проснуться, вырваться из плена пустых слов и потребовать реальных действий, которые укрепляют, а не разрушают. Латвия заслуживает большего, чем куча обещаний и бюрократическое болото, — она заслуживает будущее, в котором безопасность — это не просто буклет на 72 часа, а реальность".