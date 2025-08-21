Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Полицейский «бусик» выбросило на тротуар: ДТП на Дунтес в Риге

Редакция PRESS 21 августа, 2025 17:58

После столкновения полицейского "бусика" с другим автомобилем на улице Дунтес местные жители бросились посмотреть, что произошло. Там они увидели полицейскую машину с разбитой передней частью. Машина выехала на тротуар и, оставив за собой тёмные следы, осталась на газоне, сообщает телепрограмма "Дегпункта".

Полицейская машина с повреждённой передней частью увязла в траве, оставив за собой тёмные полосы в грязи. Она оказалась там после столкновения с легковым автомобилем. Дзинтра находилась менее чем в ста метрах от места происшествия в момент столкновения, и её внимание привлёк громкий шум, раздавшийся во время столкновения.

Дзинтра увидела, что произошло: «Я сидела, но это был такой свист! Они ехали со стороны Саркандаугавы. (..) Они буквально подпрыгнули, перелетели через тротуар на траву. Звук был ужасный. Думаю, они никого не задели. Но из машины выскочил один парень – полицейский. Он бежал на улицу за чем-то, чтобы на что-то посмотреть».

Государственная полиция сегодня утверждает, что автомобиль правоохранительных органов мчался на вызов, что автоматически означает, что у него были включены световые и звуковые сигналы. Автомобиль двигался по улице Дунтес в направлении от улицы Твайка к улице Букулты. В это же время перед автобусом ехал автомобиль марки «Тойота», который совершал левый поворот на перекрёстке с улицей Озолу. Именно там два автомобиля столкнулись, и полицейский автобус вылетел в зелёную зону.

В настоящее время Государственная полиция приняла решение о штрафе водителя Toyota за непредоставление дороги автомобилю, имеющему преимущественное право движения. В настоящее время начато административное разбирательство по вопросу о том, будет ли штраф вынесен и сотруднику полиции.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

