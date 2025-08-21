Полицейский «бусик» выбросило на тротуар: ДТП на Дунтес в Риге

Полицейская машина с повреждённой передней частью увязла в траве, оставив за собой тёмные полосы в грязи. Она оказалась там после столкновения с легковым автомобилем. Дзинтра находилась менее чем в ста метрах от места происшествия в момент столкновения, и её внимание привлёк громкий шум, раздавшийся во время столкновения.

Дзинтра увидела, что произошло: «Я сидела, но это был такой свист! Они ехали со стороны Саркандаугавы. (..) Они буквально подпрыгнули, перелетели через тротуар на траву. Звук был ужасный. Думаю, они никого не задели. Но из машины выскочил один парень – полицейский. Он бежал на улицу за чем-то, чтобы на что-то посмотреть».

Государственная полиция сегодня утверждает, что автомобиль правоохранительных органов мчался на вызов, что автоматически означает, что у него были включены световые и звуковые сигналы. Автомобиль двигался по улице Дунтес в направлении от улицы Твайка к улице Букулты. В это же время перед автобусом ехал автомобиль марки «Тойота», который совершал левый поворот на перекрёстке с улицей Озолу. Именно там два автомобиля столкнулись, и полицейский автобус вылетел в зелёную зону.

В настоящее время Государственная полиция приняла решение о штрафе водителя Toyota за непредоставление дороги автомобилю, имеющему преимущественное право движения. В настоящее время начато административное разбирательство по вопросу о том, будет ли штраф вынесен и сотруднику полиции.