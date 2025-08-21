Епископ: мы рискуем потерять человечность в эпоху искусственного интеллекта

Кравалис отметил, что Европа уделяет больше внимания вопросам этики, чем другие державы. Он напомнил о первых документах Ватикана, в которых обозначены базовые принципы для регулирования искусственного интеллекта: «У роботов и у ИИ есть огромные знания, они могут быстро анализировать информацию, но человек — это больше, чем данные. У человека есть душа».

Епископ подчеркнул, что, принимая «искусственные ответы» без личного выбора, человек рискует притупить собственное сознание и потерять способность различать добро и зло. «Тогда такие ценности, как справедливость и солидарность, перестанут быть нашей свободной волей и будут диктоваться ИИ», — сказал он.

По словам Кравалиса, Церковь не борется против самих технологий, но против бездумного внедрения. «Вопрос: хотим ли мы сами стать роботами и управляемыми существами? Ответ: нет. ИИ может давать полезные ответы, но именно человек отвечает за выбор», — подчеркнул он.

Кравалис добавил, что этические аспекты должны быть неотъемлемой частью технологического прогресса, и призвал латвийское общество следить за международными инициативами в этой сфере.