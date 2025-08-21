По-новому: жителям Латвии нужно срочно менять «неправильные» паспорта РФ

Согласно разъяснению Управления гражданства и миграции, речь идет о паспортах РФ, которые выдает посольство РФ. Данная норма относится ко всем лицам, имеющим гражданство РФ – в том числе к тем, которые живут в Латвии постоянно, без возрастных ограничений.

Паспорта граждан РФ без биометрических данных не могут использоваться как действительные документы для въезда и пребывания в Латвии, для подачи заявления на получение визы, для оформления вида на жительство и т. д.

Важный момент: до 15 января 2026 года предусмотрен переходный период, в течение которого граждане РФ с выданными Латвией долгосрочными визами и видами на жительство смогут продолжать въезд и пребывание в стране. Чтобы иметь возможность находиться в Латвии и после этой даты, необходимо до 15 января 2026 года заменить прежний паспорт на новый – с биометрическими данными.

Таким образом, граждане РФ с видами на жительство, выданными в Латвии до 15 июля 2025 года, и не имеющие биометрический паспорт, смогут пребывать в Латвии до 15 января 2026 года. После этой даты продолжение пребывания будет возможно только при наличии паспорта с биометрическими данными.

В настоящее время, помимо Латвии, паспорта РФ без биометрических данных также не признают Дания, Чехия, Франция, Эстония, Литва. В других странах ЕС возможность принятия аналогичного решения находится в стадии рассмотрения; актуальную информацию можно проверить на сайте.

Нарушение закона

Также важно отметить, что после замены паспорта на биометрический менять вид на жительство не потребуется, если персональные данные (ФИО, дата рождения) остаются прежними. Повторная регистрация ВНЖ до 15 января 2026 года возможна и с паспортом без биометрии, однако после окончания переходного периода для продления понадобится паспорт с биометрическими данными.

Если после окончания переходного периода у гражданина РФ, находящегося в Латвии, не будет действующего паспорта РФ (то есть биометрического), это будет нарушением Закона об иммиграции ЛР, поскольку закон требует наличия не только визы или ВНЖ, но и действительного документа, удостоверяющего личность. **За отсутствие такого документа может быть наложен административный штраф. **

С порядком оформления биометрического паспорта в Латвии можно ознакомиться на сайте посольства Российской Федерации в Латвийской Республике.

Стоимость нового паспорта составляет 90 долларов США. Так что платить придется по любому: либо России - за паспорт, либо Латвии - штраф.