Как вернуть незаконный OIK-платёж за электроэнергию: кому и сколько положено?

«Семь секретов» 22 августа, 2025 09:30

Юридическая консультация 0 комментариев

-Слышала, что некое адвокатское общество решило помочь вернуть людям обязательный платеж OIK, который входил в счет за электричество и который потом признали незаконным. Подскажите, куда обращаться, чтобы подать заявку?

С лета 2025 года в Латвии появилась возможность вернуть незаконно взимавшийся OIK-платеж за электроэнергию — обязательный закупочный компонент, далее - OIK). Для этого создан специальный портал tiesiskums.lv, где каждый житель и предприятие может подать заявку.

Что такое OIK

Комиссия по регулированию общественных услуг – независимый государственный орган, который контролирует и регулирует работу в сферах энергетики, связи, почты, водоснабжения, утилизации отходов и системы возврата тары (далее - регулятор), на своей интернет-странице www.sprk.gov.lv дает следующее разъяснение тому, что такое OIK (далее краткий текст пояснения в переводе редакции).

OIK — это установленный государством механизм поддержки производителей электроэнергии, которые вырабатывают ее на когенерационных станциях или из возобновляемых энергетических ресурсов. В соответствии с законом «О рынке электроэнергии», поддержку осуществлял публичный торговец (далее – торговец).

Порядок расчета OIK определялся утвержденной регулятором методикой, которая также предусматривала определение OIK раз в год на основании фактических данных предыдущего года. 

На размер OIK влияли следующие факторы: цена на природный газ, цена электроэнергии на бирже и наше потребление электроэнергии – OIK распределялся к оплате между всеми конечными потребителями пропорционально потребленной электроэнергии.

Кто помогает вернуть деньги и на каком основании

С лета 2025 года в СМИ появились сообщения о том, что в Латвии официально начинает работу портал tiesiskums.lv, созданный высококвалифицированными юристами, на котором каждый житель или предприятие Латвии может зарегистрироваться для возврата неправомерно взимавшейся платы за OIK.

В сотрудничестве с организованным товариществом «Tiesiskums.lv» жителям Латвии готовы помочь в возврате неправомерных платежей по OIK известные присяжные адвокаты и их единомышленники, в том числе адвокат, председатель Совета присяжных адвокатов Саулведис Варпиньш, адвокаты Гуна Каминска, Артис Стуцка, Ивета Пазаре, Олавс Церс, Занда Кокаре-Роде, Марекс Ширантс, Эвита Островска, Петерис Треийс, Элина Зелтиня.

Почему OIK признан незаконным

Как поясняет портал tiesiskums.lv (далее – портал), в рамках схемы платы OIK государство гарантировало определенную (более высокую) цену выкупа электроэнергии для производителей, которые вырабатывали электричество из возобновляемых ресурсов или в когенерационном режиме. Разница между рыночной ценой и этой гарантированной ценой выкупа покрывалась за счет платы OIK, которую вносили все потребители электроэнергии.

Таким образом, схема платы OIK предусматривала дополнительные платежи для всех потребителей электроэнергии в Латвии с целью поддержки отдельных производителей когенерации и возобновляемых энергетических ресурсов. В результате все жители Латвии были вынуждены платить за электроэнергию цену, превышающую рыночную. В общей сложности схема платы OIK продолжалась восемнадцать лет, и все это время жители Латвии были вынуждены незаконно переплачивать за получаемую электроэнергию.

Портал также информирует, что схема OIK была введена в 2005 году, но была признана незаконной решением Европейской комиссии от 24 апреля 2017 года. Незаконность введения была признана не только Европейской комиссией в ее официальном решении, но и Сеймом Латвии, принявшим поправки, отменившие обязательные платежи OIK.

Европейская комиссия признала латвийскую схему поддержки OIK незаконной государственной помощью. Латвия не оспорила это решение, и оно остается действующим. Сейм призвал прекратить несправедливый режим поддержки, направленный в пользу отдельных лиц. В итоговом отчете парламентской следственной комиссии Сейма сделан вывод, что: «Схема OIK связана с осознанными действиями государственного управленческого аппарата в рамках ошибочного правового регулирования, сознавая, какие потенциальные последствия это вызовет. Такие действия противоречат интересам общества и правовым принципам демократического государства».

Далее портал отмечает, что из-за схемы OIK был нанесен ущерб всем жителям Латвии, которые в противоправном порядке вынуждены были приобретать электроэнергию по завышенной цене, одновременно уплачивая незаконно наложенный принудительный платеж. Но, несмотря на существенный ущерб, причиненный жителям, конкурентоспособности латвийских предприятий и народному хозяйству в целом, ни один не получил ни малейшей компенсации за убытки.

Поэтому, руководствуясь положениями статьи 92 Сатверсме о том, что «В случае необоснованного нарушения прав каждый имеет право на соответствующее возмещение», товарищество «Tiesiskums.lv» (далее – Товарищество) взяло на себя добровольную инициативу добиться компенсации убытков, причиненных жителям и предприятиям Латвии в результате схемы OIK.

Кто имеет право на возврат уплаченного OIK и как рассчитывается сумма

Обратиться к Товариществу может как физическое, так и юридическое лицо. Однако Товарищество заранее предупреждает, что «оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от заключения договора с лицом или в одностороннем порядке расторгнуть уже заключенный договор, если в распоряжение Товарищества поступят какие-либо сведения или информация о том, что лицо получало доходы от OIK-платежей, либо любые сведения или информация, которые по иным основаниям ставят под сомнение репутацию лица». 

Убытки каждого человека или предприятия различаются и зависят от конкретных счетов за электроэнергию. Если у лица было несколько объектов недвижимости, возврат OIK будет осуществляться по всем объектам и договорам, независимо от их количества. Но искать все счета за электроэнергию не нужно. Эту информацию юридические представители Товарищества самостоятельно запросят у поставщиков электроэнергии, чтобы определить, какая сумма причитается каждому, кто желает вернуть незаконно уплаченные OIK-платежи.

Как подать заявку на возврат суммы

Для того чтобы Товарищество могло начать процедуру возврата необоснованно взысканных с вас платежей за OIK, необходимо зарегистрироваться на сайте tiesiskums.lv с использованием электронной подписи eParaksts или с помощью Smart-ID и заключить договор с Товариществом. Договор заключается в электронном виде. С текстом договора можно ознакомиться на первой странице портала (файл в формате PDF). 

Также предусмотрена возможность подписания договора на бумаге для тех, у кого нет электронной подписи (eParaksts) или Smart-ID. В этом случае необходимо выбрать на первой странице портала опцию «Мануальная регистрация» и заполнить появившийся бланк. Если у вас нет и этой возможности, необходимо связаться с товариществом. Контактный телефон: 29993499, адрес электронной почты: info@tiesiskums.lv.

Договор также может быть заключен и от имени юридического лица, если физическое лицо обладает отдельным правом представительства.

Обращаем внимание, что первоначальная подача заявлений на возврат OIK-платежей предусмотрена до 1 октября 2025 года.

Об оплате услуг адвокатов, оплате госпошлин и других расходов

На портале указано, что «Товарищество не требует и не будет требовать от Вас каких-либо платежей за заключение Договора. Вознаграждение Товарищества, в соответствии с разделом 7 Договора, будет удержано только из фактически возвращенных денежных средств за переплаченный OIK». Это означает, что любое вознаграждение Товариществу будет удержано только в случае возврата OIK — и исключительно из возвращенной суммы. 

Также подчеркивается, что «Даже в случае, если не удастся вернуть OIK, Вам не придется платить абсолютно ничего. Товарищество берет на себя все расходы и возможные риски, связанные с их покрытием. Именно для того, чтобы исключить для Вас любые платежные риски, осуществляется именно такая модель деятельности, в рамках которой Товарищество действует от своего имени и берет на себя полную ответственность за возврат OIK. Товарищество не требует и не будет требовать от Вас государственные пошлины, предоплаты, авансовые платежи, залоги, гонорары адвокатов или какие-либо другие выплаты, связанные с возвратом OIK, — даже в том случае, если Товариществу не удастся вернуть OIK».

Размер вознаграждения указан в тексте договора с Товариществом в виде процентной ставки от возвращенной суммы OIK.

Дополнительную информацию можно найти на портале tiesiskums.lv

Перед подписанием договора рекомендуем обратиться за разъяснением его условий к Товариществу по указанной выше электронной почте или к любому другому юристу или адвокату.

