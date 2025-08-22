Жительница Риги Кристиана рассказала, что получила штраф за то, что успела просканировать билет только в тот момент, когда в транспорт зашла проверка: «Свою ошибку признала, штраф заплатила. Но рядом сидел бомж в наркотическом опьянении, который мешал всему вагону — у него даже не спросили билет».

Похожие истории приводит и пассажирка Элина: она приобрела билет через приложение, но транзакция зависла из-за слабого интернета. Несмотря на то что оплата уже была в процессе, контролёры выписали штраф. «Я фактически заплатила дважды — и за билет, и за штраф», — отмечает она.

О недоразумениях сообщают и за пределами столицы. В Юрмале, где действует система «бесплатного транспорта» для обладателей местных карт, ситуация, по словам жителей, усугубилась: бездомные целыми днями катаются в автобусах, превращая их в приют. «Смрад стоит страшный, школьники уже придумали им прозвища», — делится опытом пассажир Оскарс.

В обсуждении активно участвовали и другие пользователи. Так, Ивета отметила случай, когда сразу четыре контролёра окружили молодую женщину с билетом, но бездомному в том же вагоне лишь предложили выйти на следующей остановке.

Один из участников дискуссии даже опубликовал переписку с представителями «Rīgas satiksme», задав вопрос о причинах столь избирательного подхода. Ответ лишь подлил масла в огонь — пользователи возмущаются, что компания отказывается признавать проблему.