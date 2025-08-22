Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

Жалобы на контролёров Rigas satiksme: штрафуют честных клиентов и игнорируют бомжей (3)

Редакция PRESS 22 августа, 2025 10:16

Выбор редакции 3 комментариев

Twitter

В соцсети Threads на этой неделе разгорелась дискуссия вокруг работы контролёров «Rīgas satiksme». Поводом стали публикации пассажиров, которые пожаловались на показное рвение по отнощению к честным клиентам и полное равнодушие к нарушителям.

Жительница Риги Кристиана рассказала, что получила штраф за то, что успела просканировать билет только в тот момент, когда в транспорт зашла проверка: «Свою ошибку признала, штраф заплатила. Но рядом сидел бомж в наркотическом опьянении, который мешал всему вагону — у него даже не спросили билет».

Похожие истории приводит и пассажирка Элина: она приобрела билет через приложение, но транзакция зависла из-за слабого интернета. Несмотря на то что оплата уже была в процессе, контролёры выписали штраф. «Я фактически заплатила дважды — и за билет, и за штраф», — отмечает она.

О недоразумениях сообщают и за пределами столицы. В Юрмале, где действует система «бесплатного транспорта» для обладателей местных карт, ситуация, по словам жителей, усугубилась: бездомные целыми днями катаются в автобусах, превращая их в приют. «Смрад стоит страшный, школьники уже придумали им прозвища», — делится опытом пассажир Оскарс.

В обсуждении активно участвовали и другие пользователи. Так, Ивета отметила случай, когда сразу четыре контролёра окружили молодую женщину с билетом, но бездомному в том же вагоне лишь предложили выйти на следующей остановке.

Один из участников дискуссии даже опубликовал переписку с представителями «Rīgas satiksme», задав вопрос о причинах столь избирательного подхода. Ответ лишь подлил масла в огонь — пользователи возмущаются, что компания отказывается признавать проблему.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (3) 43 реакций
Комментарии (3) 43 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:00 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Германия: министерский декрет
Sfera.lv 6 часов назад
Литва: шаг за шагом к достижению цели
Sfera.lv 7 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
183-я неделя войны в Украине. Фронт стабилизировался. Прорыв ликвидирован.
Bitnews.lv 1 день назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (3)

Важно 14:00

Важно 3 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (3)

Важно 13:45

Важно 3 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (3)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 3 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (3)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 3 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (3)

Важно 12:54

Важно 3 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (3)

Важно 12:35

Важно 3 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (3)

Важно 11:54

Важно 3 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать