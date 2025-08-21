Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Будем повышать налоги: когда и какие?

© Lsm.lv 21 августа, 2025 15:29

Выбор редакции 0 комментариев

Последние прогнозы показывают, что дефицит госбюджета в среднесрочной перспективе превысит ранее запланированный уровень, если не изменится бюджетная политика. Экономисты предупреждают, что в условиях, когда страна берет взаймы, рано или поздно ей придется прибегнуть к повышению ставок налогов, сообщает rus.lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение. 

Последние прогнозы бюджетного баланса на этой неделе представил правительству министр финансов Арвил Ашераденс («Новое Единство»). В следующем году дополнительные средства ещё будут — но в 2027 и 2028 годах уже нет. Будет большой знак минуса, если не изменить бюджетную политику, потому что запланирован быстрый рост расходов на безопасность и оборону. 

«Мы в правительстве решили, что дефицит бюджета составит 55% [ВВП]. Так что сейчас мы через это не переступаем. Долг пока и не растёт дальше этого. Нам нужно найти способ сбалансировать экономию в бюджете, которую мы поручили министерствам изыскать, с объёмом потребностей в сфере безопасности, обороны и наших приоритетов», — заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). 

Президент Эдгар Ринкевич уже предостерег, что нельзя переступать определенные рамки бюджетного дефицита, бюджет должен быть «фискально ответственным». Он предвидит, что «мы еще увидим достаточно драм». 

Два пути: сокращать расходы или повышать налоги

Руководитель департамента монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, в свою очередь, признал: «Ясно, что в ближайшие годы дефицит бюджета придётся сокращать. Там только два пути — либо сокращать расходы, либо повышать налоги». 

Сейчас политики, помимо мер жёсткой экономии, не упоминают в качестве актуальной бюджетной меры возможность повысить налоги. Хотя пока нет тревожных сигналов по поводу госдолга, Руткасте считает, что рост госдолга следует сдержать. В противном случае мы будем брать в долг ещё больше и платить по займам дороже. 

И Улдис Руткасте, и руководство Совета по фискальной дисциплине признают, что, конечно, первым шагом является пересмотр расходов, но есть грань, за которой сэкономить уже невозможно. Сходным образом обстоят дела и с бюджетным дефицитом. Еврокомиссия допускает его превышение лишь до некоторого предела. После этого может потребоваться взяться за налоги. 

К обсуждению налогов вернемся

«Никому не нравится повышать налоги, если мы можем выжить без этого. Но если посмотреть на эстонцев, то они на такой шаг всё равно пошли, и теперь у них есть рост, а у нас — нет, — заявила председатель Совета по фискальной дисциплине Инна Штейнбук. — Думаю, к этому можно вернуться через год или два. Из этих налогов легче всего и проще всего повысить именно налог на добавленную стоимость, как это сделали эстонцы». 

Оценивая перспективу ближайших лет, Банк Латвии считает, что во избежание повышения налогов и ради сокращения издержек в стране необходимы фундаментальные изменения.

Например, передача некоторых государственных функций частному сектору, объединение ведомств, выполняющих схожие задачи, пересмотр сети общественного транспорта и школ, а также нужно взвесить, оправданны ли инвестиции в закупку дорогостоящего оборудования для больниц, когда оно в итоге не используется в полной мере из-за нехватки специалистов. 

Сопутствующие бюджету законопроекты планируется подготовить к рассмотрению в правительстве в сентябре, рассмотреть в середине октября и 15 октября подать на рассмотрение в Сейм.

