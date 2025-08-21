Имант Лацманис удостоен премии за вклад в культуру и национальное самосознание

Более полувека он не только руководил восстановлением дворца, но и стал его душой. Благодаря энергии, знаниям и страсти Лацманиса руины превратились в один из красивейших памятников культуры Латвии и Европы.

Президент Эдгарс Ринкевичс, поздравляя лауреата, отметил: «Работа Имантса Лацманиса — это доказательство того, что государственность начинается не только в политике, но и в способности людей любить свою землю, её историю и культуру. Рундальский дворец, который он так терпеливо возрождал, стал живым символом Латвии, а сам Лацманис — национальной ценностью».

Президент также подчеркнул вклад Лацманиса в восстановление Рижского замка, напомнив, что «каждая комната, каждая картина и каждый элемент интерьера там — результат кропотливой работы под его руководством».

Сам Лацманис признал, что эта награда — честь не только для него лично, но и для всей команды, которая поверила в силу латвийской культуры. «Эта премия для меня особенная», — сказал он, принимая награду.