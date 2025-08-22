Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские мужчины живут на восемь лет меньше, чем в целом по ЕС: зачем им копить на пенсию?

Редакция PRESS 22 августа, 2025 09:05

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии средняя продолжительность жизни мужчин остаётся самой низкой в Европейском союзе. По данным Всемирного банка за 2023 год, латвийские мужчины живут в среднем 70,8 года, что на восемь лет меньше, чем средний показатель по ЕС — 78,8 года. Женщины в Латвии живут дольше — 80,8 года, и разрыв между полами достигает десяти лет.

В большинстве стран Западной Европы разрыв между мужчинами и женщинами не превышает шести–семи лет. Например, в Италии мужчины живут в среднем 81,7 года, в Швеции — 81,7 года, в Испании — 81,2 года, а в Ирландии и Норвегии — более 81 года. В этих странах женщины доживают до 85–86 лет, но и мужчины не так сильно отстают.

Даже в соседних странах ситуация выглядит лучше. В Эстонии ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет 74,1 года, в Литве — 72,5 года. Латвия с её 70,8 года замыкает не только региональный рейтинг, но и занимает последнее место среди всех стран Евросоюза.

При этом глобальный фон показывает двойственность ситуации. В богатых странах вроде Монако мужчины доживают до 84,4 года, в Швейцарии — до 82,3 года, а на Мальте — до 81,8 года. Но в Чаде мужчины живут в среднем лишь 54 года, в Нигерии — около 55 лет, а по странам субсахарской Африки показатель едва превышает 60 лет. То есть Латвия формально живёт лучше, чем многие регионы мира, однако в контексте ЕС и ОЭСР разрыв выглядит катастрофически.

Эксперты отмечают, что столь скромные прогнозы подрывают доверие к пенсионной системе. Если мужчина в Латвии объективно живёт меньше и зачастую не доживает до пенсионного возраста или получает пенсию лишь несколько лет, мотивация откладывать средства на старость резко снижается. Это сказывается и на финансовом поведении: люди предпочитают тратить «здесь и сейчас», не веря в долгосрочные накопления.

К тому же низкая продолжительность жизни напрямую отражается на экономике и рынке труда — мужчины уходят из жизни в активном возрасте, когда могли бы ещё работать и платить налоги. Это усиливает нагрузку на социальную систему, где расходы на здравоохранение и пенсии растут, а число работающих сокращается.

В результате демографический разрыв становится не только медицинской, но и социальной проблемой: он влияет на доверие к государству, усиливает недовольство мужчин существующими правилами пенсионного возраста и подталкивает к дискуссиям о справедливости всей системы.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Вплоть до Папуа — Новой Гвинеи: более 250 тысяч латвийских граждан живут за границей

По данным на 1 июля нынешнего года, 250 тысяч 599 граждан Латвии указали, что проживают за границей, согласно информации Управления делами гражданства и миграции (УГДМ).

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

