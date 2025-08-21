Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зарубил топором и надругался над телом: ужасное убийство в Риге

Редакция PRESS 21 августа, 2025 10:35

Выбор редакции 0 комментариев

Весной этого года Государственная полиция задержала подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления на улице Атлантияс в Риге. Подозреваемый убил знакомого человека , а затем осквернил его тело, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Преступник также совершил покушение на убийство другого знакомого человека, причинив ему особо тяжкие телесные повреждения. 15 августа сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Департамента криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции направили уголовное дело в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого.

22 марта 2025 года в Государственную полицию поступила информация об обнаружении в частном доме в Риге, на улице Атлантияс, тела мужчины 1996 года рождения с множественными ножевыми ранениями головы. Там же был обнаружен без сознания мужчина 2002 года рождения, которого врачи доставили с места происшествия в больницу со множественными ножевыми ранениями головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 15 и частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса – покушение на убийство двух лиц. Данное преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с испытательным сроком до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление, вероятнее всего, совершил мужчина 1995 года рождения, который накануне вечером проводил время с потерпевшими. Предполагаемый преступник ранее привлекался к ответственности в связи с совершением преступления против здоровья человека.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что телесные повреждения обоим потерпевшим были нанесены топором. Кроме того, ко второму мужчине было применено насилие, в результате которого он выжил, при этом виновный осознавал, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, то есть не может защищать себя в силу сильного алкогольного опьянения.

Убив первого мужчину, преступник осквернил тело. Чтобы скрыть преступление и своё присутствие на месте преступления, он обложил тело погибшего различными предметами и поджёг тело, после чего покинул дом. Однако примерно через шесть часов подозреваемый вернулся на место преступления и вызвал скорую медицинскую помощь для второго мужчины.

15 августа текущего года сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали уголовное дело в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

Подозреваемый заключен под стражу.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

