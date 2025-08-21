Зарубил топором и надругался над телом: ужасное убийство в Риге

Преступник также совершил покушение на убийство другого знакомого человека, причинив ему особо тяжкие телесные повреждения. 15 августа сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Департамента криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции направили уголовное дело в прокуратуру с предложением возбудить уголовное дело в отношении подозреваемого.

22 марта 2025 года в Государственную полицию поступила информация об обнаружении в частном доме в Риге, на улице Атлантияс, тела мужчины 1996 года рождения с множественными ножевыми ранениями головы. Там же был обнаружен без сознания мужчина 2002 года рождения, которого врачи доставили с места происшествия в больницу со множественными ножевыми ранениями головы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 15 и частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса – покушение на убийство двух лиц. Данное преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с испытательным сроком до трёх лет с конфискацией имущества или без таковой.

В ходе досудебного расследования и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление, вероятнее всего, совершил мужчина 1995 года рождения, который накануне вечером проводил время с потерпевшими. Предполагаемый преступник ранее привлекался к ответственности в связи с совершением преступления против здоровья человека.

В ходе предварительного расследования уголовного дела установлено, что телесные повреждения обоим потерпевшим были нанесены топором. Кроме того, ко второму мужчине было применено насилие, в результате которого он выжил, при этом виновный осознавал, что потерпевший находится в беспомощном состоянии, то есть не может защищать себя в силу сильного алкогольного опьянения.

Убив первого мужчину, преступник осквернил тело. Чтобы скрыть преступление и своё присутствие на месте преступления, он обложил тело погибшего различными предметами и поджёг тело, после чего покинул дом. Однако примерно через шесть часов подозреваемый вернулся на место преступления и вызвал скорую медицинскую помощь для второго мужчины.

15 августа текущего года сотрудники 1-го отдела 1-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции передали уголовное дело в прокуратуру для возбуждения уголовного преследования.

Подозреваемый заключен под стражу.