Ради безопасности и качества воздуха: Евросоюз меняет правила дорожного движения

Новые правила учитывают рост числа электромобилей и необходимость адаптации к современным технологиям. Они предусматривают усовершенствование процедур тестирования, включая периодические техосмотры для электромобилей, ежегодные проверки для более старых автомобилей, а также более точные методы проверки выбросов для выявления транспортных средств с высоким уровнем загрязнения, что позволит снизить загрязнение окружающей среды.

Европейская комиссия также предлагает ввести цифровые сертификаты для регистрации транспортных средств и проведения техосмотров, упростить трансграничный обмен данными и защитить граждан от мошенничества, например, от подделки показаний одометра. Процедура прохождения техосмотра будет упрощена и для людей, временно проживающих в другой стране ЕС.

Предлагаемые изменения отражают стремление ЕС обеспечить безопасную и устойчивую мобильность, одновременно гарантируя свободу передвижения людей и товаров. Согласно расчетам, эти инициативы позволят спасти около 7000 жизней и предотвратить примерно 65 000 серьёзных травм в период с 2026 по 2050 год.

В этой связи Европейская комиссия предлагает пересмотреть три директивы:

— о периодических техосмотрах транспортных средств,

— о документах на регистрацию транспортных средств,

— о проверках коммерческого транспорта на дорогах.

Основные положения новых правил:

Адаптация тестирования к новым видам транспорта: периодические осмотры электромобилей и тесты новых электронных систем безопасности, включая проверку программного обеспечения, связанного с безопасностью и выбросами.

Новая система проверки выбросов: использование усовершенствованных методов определения сверхмелких частиц и оксидов азота (NOx) для выявления транспортных средств с высоким уровнем выбросов, в том числе повреждённых.

Борьба с мошенничеством: регистрация показаний одометра в государственных базах данных и обеспечение трансграничного обмена этой информацией.

Ежегодные техосмотры: обязательны для легковых автомобилей и микроавтобусов старше десяти лет.

Цифровизация: внедрение электронных свидетельств о регистрации и цифровых протоколов техосмотра, а также обмен данными через единую платформу для упрощения административных процедур.

Взаимное признание сертификатов техосмотра: обеспечение признания техосмотров, проведённых в другой стране ЕС в течение последних шести месяцев.

Улучшенное управление данными: облегчённый доступ центров технического осмотра к техническим данным о транспортных средствах.

Предложения будут рассмотрены Европейским парламентом и Советом ЕС в рамках обычной законодательной процедуры.