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«В четверг буду ждать Путина в Турции. Лично»: Зеленский

© BBC 12 мая, 2025 17:35

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от России прекращения огня с понедельника и лично будет ждать российского лидера Владимира Путина в Стамбуле 15 мая.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня — полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут», — написал Зеленский в телеграм-канале в воскресенье.

Позднее в вечернем обращении Зеленский подтвердил намерение отправиться в Стамбул и сказал, что длительное перемирие, которое послужит основой для дипломатии, может значительно приблизить мир.
«Украина давно это предлагает, партнеры предлагают. Весь мир об этом говорит. Ожидаем ясный ответ от России», — сказал Зеленский.

Незадолго до заявлений украинского президента президент США Дональд Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с Россией в Турции.

«Президент Путин не хочет заключать соглашение о перемирии с Украиной. Вместо этого он предлагает встречу в четверг в Турции, чтобы договориться о возможном прекращении кровопролития. Украина должна согласиться на это, незамедлительно», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«По крайней мере они смогут определить, возможна ли сделка, а если нет, то европейские лидеры и США будут знать, как обстоят дела, и действовать соответственно», — добавил Трамп.

Утром в воскресенье Владимир Зеленский заявил, что Украина настаивает на необходимости прекращения огня как условия начала переговоров о мирном урегулировании с Россией. Это была его первая реакция на ночное заявление Владимира Путина, который по сути отверг требования западных стран о 30-дневном перемирии с понедельника, но предложил на следующей неделе провести прямые российско-украинские переговоры в Стамбуле.

«Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ждем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, продолжительное и надежное, — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — добавил Зеленский.

В субботу лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши прибыли в Киев и заявили, что с 12 мая Россия должна прекратить огонь, чтобы обеспечить начало мирного процесса. Они пригрозили ввести против России новые санкции, если это предложение не будет принято, и сообщили, что с такой позицией согласен президент США Дональд Трамп.

В ответ Путин сделал ночное заявление, в котором обвинил Украину в нарушении предыдущих соглашений о перемирии, по сути отвергнув требование о 30-дневном перемирии. Вместо этого он предложил начать прямые мирные переговоры в Стамбуле уже 15 мая.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвонился с Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном и подтвердил готовность принять мирные переговоры между Россией и Украиной.

Как отреагировали европейские лидеры

В воскресенье европейские союзники Украины сделали практически одинаковые заявления, в которых подчеркнули, что настаивают на своем требовании о перемирии.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предложение президента России «первым шагом, но недостаточным». «Безусловное прекращение огня не предваряется переговорами, — сказал Макрон журналистам в польском Пшемысле на пути из Киева домой. — Путин ищет выход, но хочет выиграть время».

В воскресенье утром Макрон написал, что, по его мнению, переговоры не могут проходить параллельно с боевыми действиями.

«В Киеве и вместе с президентом Трампом мы сделали четкое предложение: 30-дневное перемирие с понедельника без всяких условий. Президент Зеленский согласился на это и не выдвинул никаких условий. Сейчас мы ждем такого же ясного ответа от России, — написал Макрон в сети Х. — Не может быть переговоров, когда говорят пушки. Не может быть переговоров, если в то же самое время бомбят гражданское население. Перемирие необходимо уже сейчас, чтобы могли начаться переговоры. Ради мира».

Так же, как Макрон и Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал слова Путина «хорошим знаком», но отметил, что это «далеко от необходимого».

«Мы ожидаем, что Москва согласится на перемирие, которое обеспечит настоящие переговоры. Сначала должно утихнуть оружие, а затем могут начаться дискуссии», — сказано в заявлении Мерца, которое цитирует агентство AFP.

«В ответ на наш призыв россияне предложили мирные переговоры с 15 мая. Но мир ждет однозначного решения о немедленном и перемирии без всяких условий, — написал в Х премьер-министр Польши Дональд Туск. — Украина готова. Хватит жертв!»

Как отмечает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер, ответ Зеленского на ночное предложение Владимира Путина был осторожным и дипломатичным.

Можно было ожидать, что украинский лидер подвергнет резкой критике своего московского оппонента за его отказ согласиться на 30-дневное прекращение огня, которого требовал как Киев, так и его западные союзники.

Но вместо этого в своем посте в сети Х Зеленский назвал его «хорошим знаком, что россияне наконец задумались о завершении войны».

По словам нашего корреспондента, трудно сказать, действительно ли это соответствует действительности, поскольку в данном случае речь идет главным образом о внешнем эффекте, а не о сути происходящего.
Ни Путин, ни Зеленский не хотят выглядеть в глазах Дональда Трампа препятствием к миру, считает Гарднер.

Теперь главный вопрос заключается в том, что теперь будет делать Трамп. И здесь есть два основных варианта, отмечает корреспондент.

Трамп может решить, что Путин просто водит его за нос, находя одну отговорку за другой, чтобы не соглашаться на перемирие.

Или, с учетом своих исторически теплых отношений с Путиным, Трамп предоставит российскому лидеру дипломатический «зеленый коридор» и вместо этого начнет оказывать давление на Украину. Такое давление может быть направлено на то, чтобы вынудить Киев принять участие в переговорах в Стамбуле и выслушать требования Москвы вне зависимости от того, наступит ли в понедельник прекращение огня, заключает Фрэнк Гарднер.

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