Требования лидеров западных стран прекратить огонь в Украине и начать мирные переговоры в Кремле назвали "ультиматумом", который неприемлем. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 12 мая.

"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера. Если вы помните, также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал Песков.

Ранее в этот день официальный представитель правительства Германии Штефан Корнелиус (Stefan Kornelius) сообщил, что Берлин в согласовании с европейскими партнерами подготовит санкции на случай, если власти в Москве до конца дня 12 мая не выполнят требование о прекращении боевых действий в Украине.

По утверждению Пескова, Россия настроена " на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования". Представитель Кремля вновь напомнил о предложении президента России Владимира Путина возобновить прямые переговоры между Россией и Украиной в Турции, но не прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского Путину лично принять в них участие.

Президент России Владимир Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной в Турции 15 мая "без предварительных условий", при этом он проигнорировал призыв европейских стран и США к Москве объявить тридцатидневное перемирие. Зеленский ответил, что готов к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле. "Буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут", - написал Зеленский.

Украинский президент также заявил, что Киев ждет полного прекращения огня с 12 мая, "чтобы дать необходимую основу дипломатии". "Нет смысла затягивать убийства", - добавил Зеленский. Москва при этом отвергает предложения о немедленном прекращении огня, с которыми выступали западные лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп.