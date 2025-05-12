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Что будет с ценами на продукты? Торговцы и чиновники призывают друг друга к уступкам – а ценники всё растут (2)

Neatkarīgā Rīta Avīze 12 мая, 2025 17:22

Бизнес 2 комментариев

По данным Евростата, индекс, характеризующий динамику цен на продукты питания, в Латвии, Литве и Эстонии практически одинаков. Таким образом, неверно утверждать, что в этом году цены на продукты питания в Латвии росли гораздо быстрее, чем в соседних странах, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге». Однако верно, что цены на продукты в этом году выросли, и в странах Балтии быстрее, чем в Европейском союзе в целом.

Верно также, что некоторые продукты питания в Латвии дороже; например, блины, купленные в латвийских магазинах, стоят на 11,95% дороже, чем в Литве, и на 26,64% дороже, чем в Эстонии.

При этом реальная покупательная способность населения в Латвии ниже, чем в Литве и Эстонии, и намного ниже, чем в ЕС. Цены на продукты питания в Латвии превышают средний уровень в ЕС.

Осенью 2024 года обсуждался план по ограничению роста цен на продукты питания. Цель состояла в том, чтобы добиться снижения цен на товары первой необходимости до 20%, как тогда заявил министр экономики Виктор Валайнис.

Цены можно снизить легко и быстро

Президент Латвийской ассоциации торговцев (ЛАТ) Хенрикс Данусевич считает, что не торговцы, а производители поставляют все более дорогую продукцию, в то время как наценка магазинов не увеличилась.

«Цены на продукты питания можно снизить легко и быстро — нужна только политическая воля», — говорит Данусевич. Он указал, что более чем в 20 странах-членах Европейского Союза уже введена пониженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Опыт этих стран показывает, что сниженная ставка чаще всего составляет от 5% до 10%. Такой подход широко распространен, чтобы прямо и ощутимо снизить расходы населения на покупку продуктов питания и обеспечить доступ к основным продуктам.

5 мая на собрании ЛАТ торговцы обсудили возможности снижения цен на продукты питания в Латвии. «Единственным эффективным и быстрым средством является применение практики Европейского Союза и снижение НДС на продукты питания (за исключением алкоголя). Это не только значительно увеличит доступность продуктов питания и качественных продуктов для жителей Латвии, но и будет способствовать росту объемов продаж продуктов питания, поскольку сократится закупка продуктов в соседних странах, где НДС на них ниже, например, в Польше – 5%. В настоящее время НДС на продукты питания снижен в 20 странах-членах ЕС, начиная с Люксембурга (3%), Мальты, Хорватии, Венгрии, Италии и Франции (6%).

Решение об изменении ставки НДС на продукты питания обсуждается в Латвии уже с 2005 года, когда ЛТА совместно с Министерством экономики впервые предложила его принять Сейму. Прошло 20 лет – но оно до сих пор не принято.

«Мы призываем принять такое решение, чтобы общество не было вынуждено отказываться от других гарантированных Европейским Союзом благ для своих граждан, поскольку в настоящее время из-за финансовой экономии на продуктах питания 9% участников опроса экономят на культурных мероприятиях, 8% — на поездки, по 6% — на спортивные мероприятия и на услуги по уходу за внешностью. Снижение НДС на продукты питания является важным вопросом, решение которого напрямую повлияет на повседневные расходы каждого жителя Латвии. Это был бы хороший подарок каждому гражданину в 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии», – говорится в заявлении ЛАТ.

Министерство: а если НДС снизим, а цены останутся?

Заместитель государственного секретаря Министерства экономики по вопросам внешних экономических связей Эдис Шайканс, реагируя на заявление ЛАТ, заявил, что снижение НДС сопряжено с определенными рисками и ограничениями. Опыт Латвии и других стран ЕС показывает, что влияние снижения НДС на цены для конечных потребителей не всегда является прямым и пропорциональным. Существует риск, что снижением налога воспользуются поставщики на промежуточных этапах пищевой цепочки, чтобы поднять цены и увеличить свою прибыль. (Иными словами, НДС снизят, а цены так и останутся высокими).

Подчернул он и фискальные риски – доходы от НДС составляют значительную часть государственного бюджета, и любое сокращение этих доходов напрямую влияет на возможности государства финансировать важные общественные услуги, в том числе здравоохранение, образование и государственную защиту. Реализация такого решения без предложений альтернативных компенсационных механизмов или дополнительных источников доходов может иметь долгосрочные негативные последствия для стабильности государственных финансов.

Учитывая вышесказанное, МЭ в настоящее время осторожно оценивает предложение о снижении НДС на продукты питания, поскольку важно обеспечить сбалансированный подход между предоставлением поддержки потребителям и стабильностью государственных финансов.

«В то же время мы призываем торговцев проявить активность и выступить с предложениями по другим альтернативным решениям для снижения цен на продукты питания, в том числе продемонстрировать примеры передовой практики в своей деятельности, - призывает Шайканс. - Проактивные действия со стороны отрасли не только укрепили бы доверие потребителей, но и подтвердили бы готовность участников рынка к сотрудничеству в решении этого важного для общества вопроса».

 

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