Уголовный процесс прекращен 26 июня, так как "при проведении всех соответствующих конкретному случаю уголовно-процессуальных действий" после случившегося уже не представилось возможным выяснить, кто именно совершил это преступное деяние.

СГБ признала, что система обнаружения беспилотников конкретный инцидент не выявила, в связи с чем данные, используемые для идентификации пилотов дронов, не были доступны.

Уже сообщалось, что 13 января 2025 года в воздушном пространстве Латвии трижды вводились кратковременные ограничения. Все они были связаны с полетами беспилотников на территории Рижского аэропорта.

В полетах было задействовано несколько дронов. Согласно пояснению преставителей Агентства гражданской авиации (АГА, CAA), системы защиты не распознали эти дроны, так как у них была деактивирована функция, которая позволяет их воспринимать.

По информации АГА, полеты беспилотников, возможно, были совершены сознательно с целью угрожать безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации или препятствовать деятельности данной отрасли.

Во второй половине марта в Рижском аэропорту было установлено оборудование для обнаружения дронов, закупленное согласно тендеру, объявленному в прошлом году. Оно дополнило уже существующую систему обнаружения беспилотников.