В Юрмале в реке Лиелупе утонул молодой человек, а в Цесисском крае спасены трое

Вызов об утопающем с ул. Ригас в Юрмале был принят в 16:40. По прибытии на место происшествия выяснилось, что купаться пошли двое парней, один из которых выбрался на берег своими силами, а второй исчез под водой.

К спасательным работам были привлечены обширные ресурсы спасателей и муниципальной полиции, в них участвовали также водолазы, нашедшие тело утонувшего и доставившие его на берег, где медики констатировали смерть.

Другая история в пятницу, около 15:00, произошла в Драбешской волости Цесисского края, где в реке перевернулась лодка, в которой были три человека. В этом случае, к счастью, все закончилось хорошо: все трое своими силами добрались до ближайшего крутого берега, где и ждали помощи. Спасатели доставили их на берег в лодке. Примерно час спустя работа на месте происшествия завершилась.

ГПСС напоминает, что необдуманные поступки, а также незнание нередко приводят к трагическим событиям.

В этом году спасатели уже извлекли из водоемов 63 утопленника.

Во избежание дальнейших трагедий ГПСС призывает жителей Латвии быть осторожными и соблюдать рекомендации по безопасности во время отдыха у воды и купания.