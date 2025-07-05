Трамп: Путин обеспокоен угрозой новых санкций США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, 4 июля, что в ходе последнего телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, проведенного 3 июля, он предупредил о возможности ужесточения американских санкций из-за войны России против Украины, и Путин, по его словам, обеспокоен такой перспективой и понимает, что санкции могут быть введены.

Отвечая на вопросы журналистов на борту президентского самолета Air Force One, Трамп также сказал, что он остался очень недоволен телефонным разговором с Путиным о конфликте в Украине, отметив, что российский лидер хочет "продолжать убивать людей".

"Это очень тяжелая ситуация. Я уже говорил вам, что был очень недоволен своим разговором с президентом Путиным. Он хочет идти до конца, просто продолжать убивать людей, это плохо", - сказал Трамп.

Разговор с Зеленским

Американский президент также сообщил журналистам, что накануне он говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудил с ним возможность отправки в Киев ракет для комплексов ПВО Patriot. "Они им понадобятся для обороны… Им что-то понадобится, потому что по ним бьют очень сильно", - сказал Трамп. Он высоко оценил эффективность ракет Patriot, назвав это оружие "очень впечатляющим".

Ранее стало известно, что США неожиданно приостановили поставку критически важных боеприпасов Украине, включая ракеты для Patriot. В Белом доме это объяснили опасениями по поводу истощения американских арсеналов. По сведениям The Wall Street Journal, на момент приостановки боеприпасы находились уже в Польше. В их числе были более 20 ракет Patriot PAC-3, более 20 зенитных комплексов Stinger, управляемых ракет "воздух-земля" Hellfire, более 90 ракет "воздух-воздух" AIM и другие системы.

В Украине весьма обеспокоены случившимся, особенно на фоне усиления российских авиаударов. Зеленский отметил, что треть вооружений, которыми пользуется ВСУ, является американским. МИД Украины вызвал на беседу временного поверенного в делах США в Киеве Джона Хинкеля, которому было заявлено, что "любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины лишь подтолкнет агрессора к продолжению войны и террора, а не к поиску мира".