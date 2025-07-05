Сотрудник Управления мест заключения задержан; его подозревают в распространении детской порнографии

В рамках уголовного процесса совершены процессуальные действия по месту жительства задержанного, где найдены и изъяты предметы, которые могут быть связаны с расследуемыми преступными деяниями.

Сотрудник Управления мест заключения признан подозреваемым и взят под стражу.

БВБ сообщает, что предполагаемое преступное деяние раскрыто в сотрудничестве с Управлением мест заключения.

В интересах следствия дополнительная информация в данный момент не предоставляется.

Бюро напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана согласно закону.