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Сэкономим 150 млн. Серьёзно? Нужно 450 млн. только на оборону, а правительство хочет и рыбку съесть, и на ёлку влезть

Редакция PRESS 13 мая, 2025 08:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

От Министерства финансов в июне ожидаются предложения по сокращению государственных расходов, заявила журналистам в понедельник после заседания формирующих правительство партий премьер-министр Эвика Силиня.

Она пояснила, что в течение июня министерству необходимо подготовить предложения мер, которые позволят сократить государственные расходы не менее чем на 150 млн евро, чтобы обеспечить финансирование на оборону, образование и демографию. Затем придется работать над тем, чтобы сократить государственные расходы еще более значительно, добавила Силиня.

Необходимо продолжать дискуссии с самоуправлениями о программах, направленных на улучшение демографической ситуации и поддержку семей, заявила при этом премьер-министр. Этим инициативам потребуется дополнительное финансирование, и без широких дискуссий о перераспределении имеющихся средств и более эффективном управлении точно не обойтись, добавила она.

Министр экономики Виктор Валайнис заявил, что уже сделан шаг к сокращению государственных расходов и в июне ожидается реальный результат.

Конкретных вариантов экономии партии пока не обозначили.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ранее заявил, что в ближайшие годы государственному сектору предстоит сэкономить как минимум 450 млн евро для того, чтобы изыскать средства на финансирование оборонного сектора. Речь может идти о перераспределении средств, при этом общий объем бюджета останется неизменным.

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