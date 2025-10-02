«Можем ли мы съесть курицу?» Бельгия хочет разделить риски при использовании замороженных активов РФ

"Я хочу максимальной правовой определенности. Я хочу солидарности. И я хочу прозрачности в отношении ситуации в других странах", - сказал де Вевер на пресс-конференции в четверг, состоявшейся в кулуарах европейского саммита в Копенгагене.

"Я не думаю, что это неразумная позиция", - отметил бельгийский премьер.

Предложение, разработанное Еврокомиссией, оказалось в центре внимания в Бельгии: в этой стране находится Euroclear, центральный депозитарий ценных бумаг, в котором хранится большая часть активов российского Центробанка, замороженных западными союзниками в первые дни войны в Украине.

Согласно схеме, которая пока находится на стадии обсуждения, Euroclear передаст остатки наличности Еврокомиссии. Затем она предоставит Украине кредит в размере 140 миллиардов евро, который будет выплачиваться постепенно, в течение определенного времени и на конкретных условиях.

Украине будет предложено погасить кредит только после того, как Россия согласится компенсировать причиненный ей ущерб. Отсюда и название "репарационный кредит". После этого Еврокомиссия вернет средства Euroclear, а Euroclear - РФ.

Учитывая, что Кремль вряд ли предоставит репарации, на практике этот план может быть расценен как конфискация суверенных активов, что незаконно с точки зрения международного права.

"Никто за столом, включая меня, не хочет, чтобы эти деньги были возвращены Владимиру Путину. Никто", - сказал де Вевер журналистам.

В своих выступлениях премьер неоднократно называл российские активы "курицей", а их сверхприбыли - "яйцами". До сих пор ЕС использовал доходы только для усиления поддержки Украины, оставляя сами деньги нетронутыми.

Согласно новому плану ЕС решил пойти дальше и использовать эти средства, потенциально лишая Киев и его союзников мощного рычага за столом переговоров.

"Вопрос теперь в том, можем ли мы съесть курицу? - спросил де Вевер. - Первая проблема, конечно, заключается в том, что, съев курицу, вы теряете золотые яйца. Это надо учитывать".

Вместе с тем премьер признал, что необходимо увеличить помощь Киеву после изменения политики Соединенных Штатов. Президент Дональд Трамп часто говорит о российском вторжении как об исключительно европейской проблеме.

По некоторым оценкам, в 2026-27 годах Киеву потребуется 60 миллиардов евро для покрытия бюджетного дефицита и еще столько же - для закупки оружия и боеприпасов.

"У нас острые проблемы. Если Европе придется платить, и только Европе, за украинцев и войну, нам понадобится много денег", - сказал де Вевер.

"Я понимаю аппетит, с которым мы хотели бы сейчас съесть курицу", - добавил глава правительства Бельгии.

По словам де Вевера, "коалиция решительных", возглавляемая Францией и Великобританией может вскоре превратиться в "коалицию расплачивающихся" после самоустранения Вашингтона.

Шесть пунктов де Вевера

В своем выступлении в четверг де Вевер перечислил шесть пунктов, которые он хотел бы прояснить, прежде чем двигаться вперед по "репарационному кредиту".

Ведение арбитражных дел, начатых Россией

Необходимость обеспечения полного соблюдения международного права

Распределение рисков между странами

Защита евро в качестве резервной валюты

Использование российских активов, находящихся за пределами Бельгии

Будущее кредита "Большой семерки", основанного на получении сверхприбыли.

"Мы готовы и можем двигаться вперед. Это не проблема. Но я хочу получить ответы на все вопросы", - подчеркнул де Вевер. Премьер-министр сделал особый акцент на взаимном распределении рисков, чтобы Бельгия, страна с населением в 11 миллионов человек и ВВП в 664 миллиарда евро, не осталась в одиночестве.

Германия, Франция, страны Балтии и Северной Европы уже одобрили новую схему.

"Мы входим в неизведанные воды и рискуем понести ответственность. Это приведет нас к судебным разбирательствам на много-много лет. Поэтому каждая страна должна пропорционально дать свои гарантии в случае, если что-то пойдет не так", - сказал он.

"То, что мы собираемся сделать, рискованно. Я хочу, чтобы все это осознавали. Мне нужна подпись: мы в одной лодке вместе с вами, чего бы это ни стоило, куда бы она ни плыла и с чем бы ни столкнулась", - резюмировал де Вевер.

Его комментарии прозвучали после того, как президент РФ подписал указ ускоряющий национализацию и продажу активов зарубежных компаний в России.

"Речь идет о планах по незаконному изъятию российской собственности, по-русски говоря - о воровстве", - ранее отреагировал на идею "репарационного кредита" пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что "причастные так или иначе будут подвергнуты судебному преследованию, они все будут призваны к ответственности, не только причем лица, но и страны, которые принимают соответствующие решения".

В среду председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась развеять опасения, заявив: "Совершенно ясно, что Бельгия не может быть единственным государством, несущим риски. Эти риски должны быть возложены на более широкие плечи".

Представители Еврокомиссии говорят, что предпочтительным вариантом было бы использование бюджета ЕС в качестве окончательной гарантии, но для этого потребуется единогласие всех 27 столиц.

Де Вевер открыто признался, что самое большее, на что он рассчитывает, - это поддержка 25 стран, явно намекая на то, что Венгрия и Словакия, критики политики блока в отношении Украины, не поддержат инициативу.

Премьера также раздражает тот факт, что "репарационный кредит" будет основан исключительно на деньгах, хранящихся в Euroclear, несмотря на то, что российские суверенные активы были заморожены, пусть и в меньшей степени, и другими союзниками - Великобританией, Швейцарией, США и Японией.

"Давайте съедим всех куриц, а не только мою, - сказал де Вевер. - Моя большая, но есть и несколько других, если я правильно понимаю".

Комментируя слова бельгийского премьера, представитель Еврокомиссии сказал, что предложение все еще находится на стадии разработки и отзывы политиков будут учтены.

"Мы открыты для подобных обсуждений в контексте встреч G7, - сказал представитель. - Что будут делать другие участники - это их решение".