В некоторых подземных переходах людей затопило по пояс, вода идёт валом. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но дождь не слабеет, сообщают телеграм-каналы.
Москву в последние дни заливает дождями. Которые продолжаются и сейчас. После переходов под водой оказались уже и рестораны, машины, и всё, что не спряталось повыше.
В некоторых подземных переходах людей затопило по пояс, вода идёт валом. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, но дождь не слабеет, сообщают телеграм-каналы.
Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.
Журналистка и биограф британской королевской семьи Салли Беделл Смит опубликовала новые сенсационные подробности о тайном романе принцессы Дианы с отцом троих детей, английским арт-дилером Оливером Хоаром.
Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.
Как предприниматель, политик и житель района Иманта, я категорически возражаю против строительства крематория в Имантe рядом с Лачупес капи. Это решение может серьёзно повлиять на жизнь и здоровье жителей ближайших домов, и я призываю рижан не оставаться равнодушными.
Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.
Хотя на улицах Риги и в других местах Латвии, кажется, не наблюдается нехватки туристов, представители отрасли оценивают начало туристического сезона как слабое. Латвия по-прежнему занимает последнее место в Европейском союзе по восстановлению потока иностранных туристов после пандемии. С представителями отрасли побеседовала передача 360 Ziņas.
Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.
Долголетнего руководителя Всемирного экономического форума (WEF) Клауса Шваба обвиняют в новом скандале — по сведениям швейцарской газеты, данные составлявшегося им десятилетиями отчета о конкурентоспособности стран мира оказались сфальсифицированными, пишет Rus.Postimees.
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".
Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) принял решение закрыть доступ еще к десяти российским пропагандистским сайтам, говорится в официальном издание "Latvijas Vēstnesis".
Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".
Из-за повреждения рельсов в центре Риги нарушено движение трамваев по нескольким маршрутам, сообщает муниципальное предприятие SIA "Rīgas satiksme".
По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.
По словам представителей венгерского правительства, он может быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Сийярто назвал россиян "партнерами", сообщает Euronews.