Мошенники позвонят каждому: в этом году LMT предотвратил более миллиарда киберугроз

Среди них наиболее распространенными видами киберугроз являются фишинг и вредоносное ПО, но в то же время центры управления и контроля (ЦУК) и схемы, связанные с мошенничеством с криптовалютами, также представляют собой стабильно высокий уровень угрозы.

«Миллиард — это символическое число, описывающее нынешнюю реальность, в которой каждый пользователь интернета должен учитывать, что вероятность подвергнуться кибератаке очень высока», — говорит Эгонс Буш, директор службы безопасности LMT.

Он отмечает, что даже в праздничные дни важно помнить, что заманчивые скидки могут быть мошеннической схемой, а фишинговые атаки могут распространяться под видом поздравлений с целью получения данных или вымогательства денег.

Буш отмечает, что устойчивость к киберугрозам заключается не только в бдительности, но и в открытости и понимании по отношению к окружающим жертвам мошенничества.

«Когда речь идет о киберугрозах, как граждане, так и предприятия должны понимать, что вопрос не в том, подвергнетесь ли вы атаке, а в том, когда это произойдет. Именно поэтому важно быть открытым и делиться своим опытом попадания в ловушку кибермошенников, поскольку это помогает окружающим вовремя заметить угрозы и защитить себя от них», — объясняет он.