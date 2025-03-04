Мошенничество со смартфонами: следы преступной группы привели в Латвию

По его информации, подозреваемые продавали в ЕС ввезенные из третьих стран мобильные телефоны под видом купленных с рук на территории Евросоюза и, соответственно, уклонялись от уплаты НДС в полном объеме.

Обыски в Чехии проводило Национальное агентство по борьбе с организованной преступностью, в Латвии — Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов, сообщает LSM+.

«Трое подозреваемых арестованы в Латвии. Идет процесс экстрадиции трех граждан Латвии в Чехию»,

— сказано в сообщении EPPO для СМИ.

EPPO поясняет, что следствие полагает, что подозреваемые торговали «мобильниками», незаконно используя легальную схему для снижения уплачиваемого налога на добавленную стоимость (НДС). Европейское регулирование позволяет при перепродаже приобретенных в ЕС подержанных вещей платить этот налог только с прибыли (т.е. с разницы между суммой, за которую у продавца куплен товар, и суммой, которую заплатил сам продавец, приобретая его у прежнего владельца). Но в данном случае подозреваемые использовали эту возможность незаконно, так как свои товары они ввозили из США и других третьих стран и, соответственно, должны были платить НДС с полной стоимости товара.

Отмечается, что этот прием позволял подозреваемым продавать мобильные телефоны по ценам ниже рыночных, тем самым искажая конкуренцию. EPPO сообщает, что в ходе операции конфискованы активы на 2,5 млн евро, включая дома, автомобили, мотоциклы, драгоценные камни и др.

Свидетельства в рамках расследования собирались в нескольких странах — помимо Латвии и Чехии упоминаются Франция, Германия, Италия, Словакия и Австрия.

Ранее, в ноябре 2024-го, Служба госдоходов и Госполиции сообщали об участии в раскрытии международной схемы, организаторы которой торговали мобильными телефонами, а полученные от продажи деньги прятали в оффшорах, избегая уплаты НДС. В результате выявлена и задержана группа, которую подозревают в создании сложной схемы, причинившей ущерб примерно на 297 илн евро. Эта акция связана с так называемой «Операцией Адмирал», в рамках которой была вскрыта схема, считающаяся крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза — общий ущерб от нее оценивается в 2,9 млрд евро. Госполиция поясняла, что EPPO обнаружила связь между лицами, фигурирующими в том расследовании, с предприятиями и преступной группировкой в балтийском регионе.

Уже в январе 2025-го СГД писала, что передает Европейской прокуратуре для преследования задержанного лидера синдиката, подозреваемого в сложной схеме мошенничества с НДС при торговле электронными товарами. Ведомство сообщало, что против главаря группировки выделено отдельное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1,4 млн. евро.

В феврале же 2025-го СГД сообщила о передала латвийской прокуратуре уголовный процесс, в котором 13 человек подозреваются в уклонении от уплаты налогов с помощью фиктивных сделок и в легализации преступно нажитых средств.