В целом в проекте "единой школы" участвует 301 учебное заведение нацменьшинств, большинство из которых находится в Риге.

В 2024/2025 учебном году переход на обучение на госязыке осуществляется в 44 рижских школах, в которых учатся 17 558 учащихся 1-х, 2-х, 4-х, 5-х, 7-х и 8-х классов.

Оценка работы этих школ за первые шесть месяцев учебного года показала, что качество управления переходом по сравнению с предыдущим учебным годом улучшилось - 88% учреждений получили оценку "хорошо" и "очень хорошо".

Наблюдения МОН во второй год осуществления перехода показали, что в 71% случаев учащиеся могут адекватно коммуницировать на латышском языке, а в 29% случаев их коммуникативные навыки были ниже, чем можно было бы ожидать во второй год перехода.