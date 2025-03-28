«Молодёжка моя…» 80 лет назад вышел первый номер легендарной латвийской газеты

Легендарное издание, «Молодежка» выходила до июня 1999 года, в независимой Латвии под брендом «СМ», а после этого ее журналисты еще долгое время продолжали традиции в газетах «Час» и «Вести Сегодня». За 50 с лишним лет не было ни одного значимого события в стране и в мире, о которых не писала газета. И всегда это был интересный, свежий неординарный взгляд, независимый даже в зависимое время. В лучшие годы тираж достигал миллиона экземпляров! Да и восстановление независимости

Латвии — это тоже в немалой степени заслуга «Советской молодежи».

Давайте вместе оглянемся назад, и хоть немного вспомним, как это было.

1972 год. Вид на улицу Дзирнаву, в районе пересечения с улицей Ленина (ныне улица Бривибас). Светлый трехэтажный домик справа — Дзирнаву, 59. Долгое время редакция «Советской молодежи» располагалась здесь.

Март 1975 года. В ходе строительства Дома Печати. 22-х этажное здание строилось с 1973 по 1978 год. В строительство было вложено около двадцати миллионов рублей. На снимке видно, как начинают делать 11-й этаж. С 1979 года именно на 11-й переехала «Молодежка», которой в том же 75-м исполнилось 30 лет.

Звездная редакция газеты, вторая половина 80-х.

Межапарк. Праздник молодежной латвийской печати — первый такой

праздник в еще СССР.

Просто цифра.