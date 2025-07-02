Молодёжи — бесплатные презервативы. В Латвии стартовал пилотный проект

Проект продлится до ноября. За это время специалисты оценят спрос, доступность и целесообразность распространения презервативов во всех молодёжных центрах Латвии.

Презервативы будут размещены в доступном, но конфиденциальном месте, а также планируется информирование о вопросах сексуального и репродуктивного здоровья. SPKC подчёркивает: презерватив — это единственное средство контрацепции, которое одновременно защищает как от нежелательной беременности, так и от инфекций, передающихся половым путём.

По данным исследования 2023 года, более четверти молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет признались, что при первом половом контакте не предохранялись. Каждый десятый респондент в течение последних 12 месяцев ни разу не использовал презерватив.

Представительница молодёжного центра в Лимбажи Элина Рутентале отметила, что центры — это неформальная среда, где у молодых людей завязываются знакомства, дружбы и симпатии. По её словам, препятствием становится цена на презервативы: «Она достаточно дорогая, чтобы молодёжь пыталась на ней сэкономить». Именно поэтому центры рассчитывают, что доступность бесплатных средств защиты поможет выработать более безопасные привычки.

По информации SPKC, наиболее распространённые инфекции среди молодых людей в Латвии — это хламидиоз, гонорея и сифилис. Многие из них могут протекать бессимптомно, но при отсутствии своевременного лечения наносят серьёзный вред здоровью.

В рамках проекта молодёжные центры также получают информационные материалы о правильном использовании презервативов.