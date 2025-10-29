Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Молодые украинцы бегут от мобилизации? Германия и Польша требуют пересмотра правил

Редакция PRESS 29 октября, 2025 10:56

Мир 0 комментариев

В Германии и Польше, двух странах, принявших наибольшее число украинских беженцев в ЕС, набирает силу новая волна недовольства. После того как Киев в конце августа смягчил правила выезда, количество молодых украинских мужчин, пересекающих границу, резко выросло, и это вызвало политические споры.

По данным POLITICO, с начала года до конца августа в Польшу въехали около 45 тысяч украинцев в возрасте 18–22 лет. За следующие два месяца число пересечений границы выросло более чем вдвое — до 98,5 тысяч, или около 1600 человек в день. Аналогичная тенденция наблюдается и в Германии: по данным МВД, количество прибывающих юношей этой возрастной группы увеличилось с 19 человек в неделю до 1,400–1,800 в октябре.

Украинский президент Владимир Зеленский разрешил выезд из страны мужчинам 18–22 лет, которые пока не подлежат призыву (служба начинается с 25 лет). По замыслу властей, это должно было снизить давление на семьи, отправлявшие сыновей за границу в возрасте 16–17 лет, и позволить молодым людям вернуться, когда они достигнут призывного возраста.

Однако в Германии и Польше это вызвало резкую реакцию. Представитель немецких консерваторов Юрген Хардт заявил:  «Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну».

Польская ультраправая партия Konfederacja пошла дальше: «Польша не может оставаться убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать Родину, перекладывая расходы их дезертирства на польских налогоплательщиков».

Тема усиливает позиции правых партий. В Польше правые используют ситуацию для критики социальных выплат украинцам, а в Германии партия AfD, лидирующая в рейтингах, требует прекратить поддержку беженцев и военную помощь Киеву.

Коалиция канцлера Фридриха Мерца готовит законопроект, который ограничит право украинцев на пособия. В Германии около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста получают долгосрочные выплаты по безработице.

Социал-демократы призывают не спешить с решениями. Депутат Себастиан Фидлер напомнил: «Мы поддерживаем Украину, но не можем решать, кого она посылает на войну, а кого — нет».

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что пока рано говорить о тенденции — возможно, всплеск въездов временный.

Тем временем премьер Баварии Маркус Зёдер предложил ограничить на уровне ЕС действие Директивы о временной защите, если Киев не сократит поток беженцев. «Солидарность сохраняется, но она требует ясных правил и ответственности с обеих сторон», — сказал он.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Киноафиша 16:29

Киноафиша 0 комментариев

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

Мир 16:21

Мир 0 комментариев

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Важно 16:14

Важно 0 комментариев

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

Новости Латвии 16:13

Новости Латвии 0 комментариев

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

ЧП и криминал 16:06

ЧП и криминал 0 комментариев

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Новости Латвии 15:55

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Важно 15:53

Важно 0 комментариев

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

