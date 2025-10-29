Молодые украинцы бегут от мобилизации? Германия и Польша требуют пересмотра правил

По данным POLITICO, с начала года до конца августа в Польшу въехали около 45 тысяч украинцев в возрасте 18–22 лет. За следующие два месяца число пересечений границы выросло более чем вдвое — до 98,5 тысяч, или около 1600 человек в день. Аналогичная тенденция наблюдается и в Германии: по данным МВД, количество прибывающих юношей этой возрастной группы увеличилось с 19 человек в неделю до 1,400–1,800 в октябре.

Украинский президент Владимир Зеленский разрешил выезд из страны мужчинам 18–22 лет, которые пока не подлежат призыву (служба начинается с 25 лет). По замыслу властей, это должно было снизить давление на семьи, отправлявшие сыновей за границу в возрасте 16–17 лет, и позволить молодым людям вернуться, когда они достигнут призывного возраста.

Однако в Германии и Польше это вызвало резкую реакцию. Представитель немецких консерваторов Юрген Хардт заявил: «Мы не заинтересованы в том, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою страну».

Польская ультраправая партия Konfederacja пошла дальше: «Польша не может оставаться убежищем для тысяч мужчин, которые должны защищать Родину, перекладывая расходы их дезертирства на польских налогоплательщиков».

Тема усиливает позиции правых партий. В Польше правые используют ситуацию для критики социальных выплат украинцам, а в Германии партия AfD, лидирующая в рейтингах, требует прекратить поддержку беженцев и военную помощь Киеву.

Коалиция канцлера Фридриха Мерца готовит законопроект, который ограничит право украинцев на пособия. В Германии около 490 тысяч граждан Украины трудоспособного возраста получают долгосрочные выплаты по безработице.

Социал-демократы призывают не спешить с решениями. Депутат Себастиан Фидлер напомнил: «Мы поддерживаем Украину, но не можем решать, кого она посылает на войну, а кого — нет».

Министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что пока рано говорить о тенденции — возможно, всплеск въездов временный.

Тем временем премьер Баварии Маркус Зёдер предложил ограничить на уровне ЕС действие Директивы о временной защите, если Киев не сократит поток беженцев. «Солидарность сохраняется, но она требует ясных правил и ответственности с обеих сторон», — сказал он.