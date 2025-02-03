Могут ли супруги заключить между собой договор займа денег для покупки машины?

Договор займа — это юридическое соглашение между двумя сторонами, в котором одна сторона (кредитор) предоставляет другой стороне (заемщику) деньги или вещи на определенный срок с обязательством возврата полученной суммы или этих вещей. Условия возврата могут быть как с возмещением (например с процентами), так и без возмещения.

Сторонами договора могут быть как физические, так и юридические лица. Гражданский закон не запрещает заключение сделок между супругами, в том числе договоров займа. Однако для законной силы сделки необходимо, во-первых, чтобы ее участники обладали правоспособностью и дееспособностью для совершения этой сделки, иначе сделка будет недействительной. Правоспособность означает возможность иметь права и обязанности, а дееспособность — способность самостоятельно управлять своими правами и обязанностями.

А во-вторых, чтобы договор имел юридическую силу, он должен быть заключен в соответствии с действующим законодательством. Поэтому, если договор займа будет соответствовать нормам Гражданского закона, он будет иметь обязательную силу для обеих сторон договора.

Письменно или устно?

Гражданский закон не требует обязательной письменной формы для договора займа. Однако устное соглашение трудно доказать в случае спора, если одна из сторон откажется от выполнения обязательств.

Поэтому письменный договор является наиболее надежной формой заключения сделки. В нем могут быть четко прописаны все условия, такие как сумма займа, срок возврата, проценты (если они есть), порядок возврата и другие важные моменты, что предотвращает возможные споры о деталях соглашения в будущем.

Основные условия

Редакция не предоставляет бланки договоров. Однако мы можем отметить ряд ключевых моментов, которые необходимо учесть при заключении договора займа. Прежде всего это предмет договора. В договоре указывается, что именно кредитор передает заемщику. В вашем случае это денежная сумма – укажите ее размер.

Необходимо указать срок и порядок выдачи и возврата займа: точную дату или срок, в течение которого кредитор обязуется выдать заем, а заемщик вернуть его, а также в каком порядке заем выдается и возвращается. Например, путем ежемесячных выплат или единовременным платежом, банковским перечислением или наличными.

Договор займа может быть возмездным или безвозмездным. Соответственно можно установить процентную ставку или указать, что заем беспроцентный. В договор можно также включить какие-либо дополнительные условия, например, ответственность за невыполнение условий договора и др.

Договор составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) и подписывается обеими сторонами — мужем и женой.

Если заем передается наличными, то заемщик может в договоре подтвердить, что получил указанную в договоре сумму, например, в момент его подписания. Стороны могут приложить к договору банковскую распечатку о перечислении кредитором денег на счет заемщика. Тогда в цели платежа желательно указать, что это заем.

О налогообложении

Статья 81 закона «О подоходном налоге с населения» (далее – закон) устанавливает, что если физическое лицо взяло заем не для ведения хозяйственной деятельности в рамках ведения хозяйственной деятельности и не вернуло его в течение 6 месяцев после установленного срока, то невозвращенная сумма будет считаться доходом, который подлежит налогообложению. Однако к доходу не приравниваются займы, сделанные между лицами, состоящими между собой в браке (пункт 3 части второй статьи 81 закона).

О декларировании займов

Предоставление информации о займах зависит от того, кто является кредитором и заемщиком, а также от суммы выданных кредитов в определенные сроки.

Информация о займах, выданных физическим лицам, должна быть предоставлена в Службу госдоходов в следующих случаях:

1) когда общий размер займов, выданных одним кредитором одному физическому лицу, превышает 15 000 евро в течение налогового года;

2) если займы, выданные в предыдущем году, не превышают 15 000 евро, но в совокупности с другими займами, выданными в текущем налоговом году, в сумме превышают 15 000 евро.

Сведения о заключенном договоре займа и сумме кредита необходимо предоставить до 1 июня после налогового года в порядке и размере, установленном Кабинетом министров.

Кредитор и заемщик обязаны предоставить указанные в данном разделе сведения, в том числе если кредитор является физическим лицом, зарегистрированным в Службе госдоходов как лицо, ведущее хозяйственную деятельность, а если заемщик является физическим лицом, а кредитором - физическое лицо-резидент, которое не предоставляет заем в рамках своей хозяйственной деятельности, или нерезидент, либо в других случаях, то ответственность за подачу информации лежит на заемщике.

Если сумма оставшейся задолженности по предыдущему кредиту превышает 15 000 евро на день выдачи нового кредита, кредитор обязан предоставить также информацию о новом кредите.

Однако часть седьмая статьи 81 закона гласит, что заемщик может не предоставлять Службе госдоходов указанную в данном разделе статьи информацию, если кредитор и заемщик связаны между собой браком.