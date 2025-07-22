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Много ли льготников в рижском транспорте? (ЦИФРЫ)

© LETA 22 июля, 2025 11:07

Новости Латвии 0 комментариев

Количество пассажиров, перевезенных рижским муниципальным транспортным предприятием ООО "Rīgas satiksme", за последние два года увеличилось, достигнув почти 116 миллионов в прошлом году (114 миллионов в 2023 году). В этом году прогнозируется, что их число может составить 118,6 миллиона (в первом полугодии было 58,7 миллиона).

Однако показатели 2018 и 2019 годов в 150 и 147 миллионов пассажиров так и не были достигнуты. Это может быть связано с тем, что часть тех, кто пересел на автомобили в период пандемии, так и не вернулись в общественный транспорт.

Одной из самых острых проблем предприятия является износ транспорта: примерно половина автобусов и троллейбусов старше 10 лет, а треть трамваев - старше 20 лет. Если в ближайшие годы не будет существенно обновлен парк, количество рейсов придется сократить.

Каждый будний день общественный транспорт перевозит 380 000-420 000 пассажиров. Из них половина пользовалась 100% льготным проездом, 40% пользовались ездили за полную стоимость, 10% - с частичными льготами.

Среди льготных пассажиров 22,2% были пенсионерами, 11,7% - школьниками, 8,1% - лицами с инвалидностью, 6,8% - студентами, 11,7% относились к другим социальным группам.

В первом квартале этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество граждан Украины среди льготников увеличилось на 6,8%, школьников и учащихся профессиональных школ - на 2,9%, пенсионеров - на 1,7%, студентов - на 16,7%, пользователей месячных проездных - на 1,7%, пассажиров других льготных категорий - на 2,8%.

Число учителей, пользующихся общественным транспортом, сократилось на 8,5%, а продажи билетов на маршруте № 22 (в аэропорт) снизились на 8,8% - это единственное место, где их можно приобрести у водителя с помощью банковской карты.

(Diena)

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