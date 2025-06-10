Мистика! С карты регулярно уходят по 10-15 евро невесть куда: рижанка обратилась в банк — и что же?

Организатор мероприятий Татьяна для удобства часто делает покупки в интернет-магазинах, но теперь она избегает покупок в сети из-за загадочных платежей. Неизвестный продавец время от времени снимает деньги с банковского счета женщины. Женщина допускает, что деньги снимает кто-то из продавцов «Shein» или «Temu».

«Я заметила, что периодически с моего банковского счета снимаются деньги. Это не было каждый месяц, а с интервалом в два-три месяца. С февраля этого года потери денег стали более регулярными», - говорит она.

За год было сменено несколько платежных карт Swedbank, но это не помогло, и китайский торговец сумел списать почти 120 евро! Деньги исчезают с глаз долой. Женщина позвонила в банк, но, рассказывает она, банк предложил ей самой связаться с продавцом, который снимает деньги, поскольку в данной ситуации банк ничего не может сделать, покупатель должен сам остановить такие платежи.

Проблема в том, что Татьяна даже не понимает, с кем именно ей нужно связываться. Кто этот загадочный "продавец", снимающий ее деньги? В банке такую информацию не дают. В интернете она находит информацию, что это гонконгская компания. Также неясно, как после замены нескольких карт кто-то продолжает снимать деньги.

По этому вопросу программа обратилась в «Swedbank», который, объясняя конкретную ситуацию, высказал версию, что по сути это не могут быть автоматические платежи. Об этом свидетельствует информация, доступная в банке, что для совершенных покупок был введен адрес доставки, почтовый индекс и другие необходимые данные, таким образом, похоже, что кто-то совершил покупку.

В таких ситуациях возникает вопрос, насколько каждый из нас знает, что происходит с нашими платежными картами. Действительно ли никто из членов семьи не имеет доступа к картам, в том числе к картам, привязанным к мобильным телефонам?

Представитель Swedbank Янис Кропс поясняет: «Если такие покупки действительно не были совершены, и человек живет, например, один и полностью уверен, что никто не имеет доступа к его платежной карте, то при обнаружении таких действий я рекомендую немедленно обратиться в банк и заблокировать конкретную карту, а также заказать новую. Не забудьте также отключить функцию «покупки в Интернете».