MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари

Эти превосходные музыканты превращают каждое свое выступление в праздник. Представить без них музыкальную сцену Латвии уже невозможно. MIRAGE JAZZ ORCHESTRA активно концертирует. Его приглашают на международные фестивали, телешоу и радиопередачи. С ним с удовольствием сотрудничают известные солисты, композиторы и аранжировщики. Он словно бы аккумулирует все славные традиции, все достижения, все отличительные черты латвийского джаза. 20 лет азарта и блеска, виртуозности и стиля, творчества и успеха, поразительного взаимопонимания и гармонии – оркестру под управлением Лауриса Амантовса есть чем гордиться!

В юбилейном гала-концерте к MIRAGE JAZZ ORCHESTRA присоединятся:

Илона Багеле — звезда Латвийской Национальной оперы, любимица публика, обладательница роскошного меццо-сопрано, одинаково успешно исполняющая академическую музыку и популярную, эстраду и джаз;

Рута Дудума-Кирсе — лауреатка международных джазовых конкурсов, певица, которой подвластны этно и поп-музыка, эстрада, джаз и мюзикл;

Арунас Видуолис — представитель знаменитой литовской саксофонной школы, руководитель Паневежского биг-бэнда и участник многих джазовых ансамблей;

Александрас Дунис — джазовый гитарист, композитор, аранжировщик и педагог из Литвы;

Нормунд Рутулис – популярный исполнитель шлягеров, вокалист, десятикратный обладатель «Золотого микрофона» (Latvijas Mūzikas ierakstu gada balva), музыкальный продюсер, композитор и диджей;

Григорий Ковалевский — легендарный контрабасист, вот уже 60 лет сотрудничающий с лучшими музыкантами мира. Его партнерами по сцене были Святослав Рихтер и Мстислав Ростропович, Миша Майский и Пинхас Цукерман, Элисо Вирсаладзе и Наталия Гутман, Михаил Плетнев, Евгений Кисин, Табеа Циммерман и многие другие. Но 6 июля на гала-концерте MIRAGE JAZZ ORCHESTRA он выступит в новом, неожиданном амплуа…

Как принято у настоящих больших артистов, MIRAGE JAZZ ORCHESTRA устроил в честь своего юбилея целое турне, которое стартовало осенью 2024 года. Оно называлось "Так звучит жизнь" и было проникнуто уважением к классике жанра – оркестр исполнял популярнейшие произведения из "золотого фонда" джаза, приглашал друзей-солистов, показывал, на что способны его собственные музыканты в качестве композиторов и аранжировщиков. Но гала-концерт в «Дзинтари» будет особенным – и потому, что подведет черту в празднованиях, собрав на одной сцене музыкантов всех возрастов, от студентов-джазменов Рижской хоровой школы Домского собора до мэтров, и потому, что главная летняя площадка страны обладает особой атмосферой и как нельзя лучше подходит для джаза. Устроитель юбилейного гала-концерта MIRAGE JAZZ ORCHESTRA – продюсерская компания Starptautiskais talantu centrs, ict-stars.eu