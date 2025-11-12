Минутка последнего тучного года: юрист — о новом госбюджете

По порядку.

+ , миллиарда евро — собственные доходы

+ , миллиарда евро — «Помощь иностранных государств» (еврофонды)

+ , миллиарда — в долг

Итого: расходы основного бюджета — , миллиарда евро.

«Помощь иностранных государств» и займы составляют больше половины собственных доходов (налоговых и неналоговых) основного бюджета.

Почему — последний тучный год?

«Помощь иностранных государств» будет резко снижаться с такой динамикой:

→ →

, миллиарда → , миллиарда → миллиард евро.

А взносы в бюджет ЕС будут увеличиваться:

миллионов → миллионов → миллионов евро.

Таким образом, евроденег в стране станет меньше.Исключением может быть ситуация, если Еврокомиссия и другие страны ЕС уговорят Германию на новые общие кредиты или на увеличение взносов в новый семилетний бюджет ЕС (с 2028-2034 годы). Однако на сегодняшний день немцы сказали «нет».

Кто-то скажет: «Ну и что мне с этих еврофондов, я лично их не получаю!»

Посмотрите на цифры.

Деньги еврофондов — основной источник инвестиций и поступлений средств в страну.

Сначала евроденьги тратятся на проекты — на зарплаты, материалы и т. д. Работник получает зарплату, платит подоходный и социальный налоги. Потом покупает на зарплату товары и услуги и платит НДС и акцизы.

Большая часть этих денег возвращается в бюджет в виде налогов, и теперь правительство снова может их тратить — на зарплаты бюджетникам, госзаказы, пенсии и пособия. Если евроденег в стране становится меньше, то и налогов поступает меньше; траты населения сокращаются, и это неизбежно отражается на экономике и на жителях. На всех, без исключения.

Кроме того, увеличились расходы на оборону:

→ → →

, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда → , миллиарда.

В следующем году расходы на оборону составят почти четверть собственных доходов основного бюджета.

Как правительство собирается финансировать дефицит бюджета — , % ВВП?

Займы:

Каждый год с по годы правительство планирует постоянно занимать по:

, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда евро.

А расходы по уплате процентов по долгу будут расти с по годы:

→ → → миллиона евро.

Еще раз, для сравнения: собственные доходы основного бюджета в эти годы составят

, миллиарда → миллиардов → , миллиарда.

Просто подумайте: если бы вы постоянно тратили бы больше чем зарабатываете, а чтобы заплатить за коммуналку регулярно занимали, как долго это могло бы продолжаться?

Теперь посмотрим, как снижение поступлений евроденег и увеличение военных расходов отразятся на расходах других министерств.

Следите за динамикой!

Министерство экономики (–):

миллионов → миллионов → миллионов евро.

Министерство внутренних дел:

→ → миллионов евро.

Министерство образования:

→ → миллионов евро.

Министерство земледелия:

→ → миллиона евро.

И так далее.

Нужно учитывать еще и инфляцию. Покупательная способность одного евро будет ниже через пару лет.

Даже по весьма скромным прогнозам правительства, инфляция составит от до % в год. Так что снижение будет очень существенным.

Тем, кто надеется, что это приведет к сокращению расходов на чиновничество, напомню старый анекдот про то, как повысили цены на алкоголь.

Сынок спрашивает папу-алкоголика:

— Папочка, это значит, что ты будешь меньше пить?

— Нет, сыночек, это значит, что ты будешь меньше есть.