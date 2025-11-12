Минутка последнего тучного года: юрист — о новом госбюджете

По порядку.
+ , миллиарда евро — собственные доходы
+ , миллиарда евро — «Помощь иностранных государств» (еврофонды)
+ , миллиарда — в долг
Итого: расходы основного бюджета — , миллиарда евро.
«Помощь иностранных государств» и займы составляют больше половины собственных доходов (налоговых и неналоговых) основного бюджета.
Почему — последний тучный год?
«Помощь иностранных государств» будет резко снижаться с такой динамикой:
→ →
, миллиарда → , миллиарда → миллиард евро.
А взносы в бюджет ЕС будут увеличиваться:
миллионов → миллионов → миллионов евро.
Таким образом, евроденег в стране станет меньше.Исключением может быть ситуация, если Еврокомиссия и другие страны ЕС уговорят Германию на новые общие кредиты или на увеличение взносов в новый семилетний бюджет ЕС (с 2028-2034 годы). Однако на сегодняшний день немцы сказали «нет».
Кто-то скажет: «Ну и что мне с этих еврофондов, я лично их не получаю!»
Посмотрите на цифры.
Деньги еврофондов — основной источник инвестиций и поступлений средств в страну.
Сначала евроденьги тратятся на проекты — на зарплаты, материалы и т. д. Работник получает зарплату, платит подоходный и социальный налоги. Потом покупает на зарплату товары и услуги и платит НДС и акцизы.
Большая часть этих денег возвращается в бюджет в виде налогов, и теперь правительство снова может их тратить — на зарплаты бюджетникам, госзаказы, пенсии и пособия. Если евроденег в стране становится меньше, то и налогов поступает меньше; траты населения сокращаются, и это неизбежно отражается на экономике и на жителях. На всех, без исключения.
Кроме того, увеличились расходы на оборону:
→ → →
, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда → , миллиарда.
В следующем году расходы на оборону составят почти четверть собственных доходов основного бюджета.
Как правительство собирается финансировать дефицит бюджета — , % ВВП?
Займы:
Каждый год с по годы правительство планирует постоянно занимать по:
, миллиарда → , миллиарда → , миллиарда евро.
А расходы по уплате процентов по долгу будут расти с по годы:
→ → → миллиона евро.
Еще раз, для сравнения: собственные доходы основного бюджета в эти годы составят
, миллиарда → миллиардов → , миллиарда.
Просто подумайте: если бы вы постоянно тратили бы больше чем зарабатываете, а чтобы заплатить за коммуналку регулярно занимали, как долго это могло бы продолжаться?
Теперь посмотрим, как снижение поступлений евроденег и увеличение военных расходов отразятся на расходах других министерств.
Следите за динамикой!
Министерство экономики (–):
миллионов → миллионов → миллионов евро.
Министерство внутренних дел:
→ → миллионов евро.
Министерство образования:
→ → миллионов евро.
Министерство земледелия:
→ → миллиона евро.
И так далее.
Нужно учитывать еще и инфляцию. Покупательная способность одного евро будет ниже через пару лет.
Даже по весьма скромным прогнозам правительства, инфляция составит от до % в год. Так что снижение будет очень существенным.
Тем, кто надеется, что это приведет к сокращению расходов на чиновничество, напомню старый анекдот про то, как повысили цены на алкоголь.
Сынок спрашивает папу-алкоголика:
— Папочка, это значит, что ты будешь меньше пить?
— Нет, сыночек, это значит, что ты будешь меньше есть.