Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 9. Января Завтра: Aksels, Alta, Kaspars
Доступность

Минобороны РФ: да, мы ударили «Орешником» по Украине

© BBC 9 января, 2026 11:05

Важно

Scanpix/EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE

Атака «Орешником» — сигнал западноевропейским странам и США? Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов.

Российское Министерство обороны заявило, что удар баллистической ракетой «Орешник» по целям в Украине был нанесён в ответ на якобы совершенную попытку ВСУ атаковать резиденцию российского президента в ночь на 29 декабря.

Однако Украина настаивает на том, что она не запускала дроны в сторону резиденции. По данным NYT, в ЦРУ также пришли к выводу, что атаки не было.

Однако в последние дни российские власти могли найти и другие поводы для запуска. Самый явный — захват российского танкера спецназом американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Хотя «Орешник» и был применён против цели на территории Украины, это оружие — часть системы ядерного сдерживания, и его демонстрация в боевых условиях не может не быть сигналом для западноевропейских стран и США.

Ракета не несла ядерные боеголовки, скорее всего это были имитаторы. Тем не менее, они развили гиперзвуковую скорость, и при столкновении выделялась большая кинетическая энергия. О разрушениях пока ничего не известно.

«Орешник» потенциально может быть применён по любым объектам в Европе, в том числе и по американским. Эта ракета среднего радиуса действия — серьёзное и опасное оружие. Из-за малого подлётного времени, а также гиперзвуковой скорости, с которой боеголовки летят к цели, её очень трудно сбить.

Подготовка такого пуска, вероятно, занимает долгое время — это всего второе применение изделия, и, вероятно, оно происходит в режиме испытаний. Однако трудно не сопоставить два факта — захват танкера и пуск ракеты, настолько совпавшие по времени.

Киев просит срочно созвать Совбез ООН

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН и Совета Украина-НАТО из-за удара Россией «Орешником» по Львовщине, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?
Важно

Тот прокремлевский, этот прокремлевский… А пролатвийские то вообще остались?

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?
Важно

Вступили в силу изменения в Законе о дорожном движении: что нужно знать?

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км
Важно

ВСУ: ракета, которой РФ ударила по Львову, двигалась со скоростью 13 тысяч км

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Напоил и изнасиловал девочку: в Земгале мужчина получил внушительный срок

ЧП и криминал 12:32

ЧП и криминал 0 комментариев

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Земгальский районный суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора за изнасилование девочки-подростка, сообщили агентству ЛЕТА в прокуратуре.

Читать
Загрузка

Гренландию не сдадим! Страны НАТО хотят усилить своё присутствие в Арктике: Politico

Важно 12:21

Важно 0 комментариев

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Страны НАТО обратились к альянсу с просьбой усилить свое присутствие в Арктике после того, как США усилили угрозы захватить Гренландию, сообщили POLITICO три дипломата НАТО.

Читать

Положительная статистика: в Латвии восстанавливается промышленность

Новости Латвии 12:13

Новости Латвии 0 комментариев

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

В ноябре прошлого года промышленное производство в Латвии увеличилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис.

Читать

Международный солнечный альянс и прочие Нью-Васюки: что это за организации, из которых Трамп вывел США?

Важно 12:09

Важно 0 комментариев

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Дональд Трамп объявил о выходе США из 66 международных организаций, проектов и инициатив, из которых почти половина – подразделения ООН. Почитав их названия поневоле возникает вопрос – чем они там занимаются и кто им платит зарплату за их трудовоую деятельность?

Читать

И что тогда будет с лозунгом: «Хороший русский — мёртвый?» Розенвалдс о переобувании в латвийской политике

Важно 12:01

Важно 0 комментариев

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Политолог Кристиан Розенвалдс на YouTube канале "Акцент - о Латвии и не только", который запустили бывшие работники ЛР4 Ольга Князева и Евгений Антонов, - рассказал о возможном раскладе на политической арене грядущих выборов. По его мнению, всё может еще десять раз поменяться и вот почему:

Читать

Витамины нужно принимать правильно — без перебора

Азбука здоровья 12:00

Азбука здоровья 0 комментариев

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Неправильный прием витаминов и пищевых добавок — одна из наиболее распространенных причин, почему пациенты не достигают ожидаемого улучшения здоровья или даже сталкиваются с различными побочными эффектами во время их приема. Чтобы снизить риски и повысить эффективность лечения, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka, "Фармацевт 2025 года" Латвийской ассоциации фармацевтов Вера Кейша объясняет основные принципы правильного приема витаминов и минералов и их взаимодействие с другими лекарствами, а также рассказывает о наиболее распространенных ошибках, которые склонны допускать пациенты.

Читать

Морозы крепче, снега больше: прогноз на новую неделю

Важно 12:00

Важно 0 комментариев

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

В предстоящие выходные в Латвии временами будет идти снег, местами ожидаются сильные метели, а в первой половине следующей недели ветер утихнет и могут усилиться морозы, прогнозируют синоптики.

Читать