Минобороны РФ: да, мы ударили «Орешником» по Украине

Российское Министерство обороны заявило, что удар баллистической ракетой «Орешник» по целям в Украине был нанесён в ответ на якобы совершенную попытку ВСУ атаковать резиденцию российского президента в ночь на 29 декабря.

Однако Украина настаивает на том, что она не запускала дроны в сторону резиденции. По данным NYT, в ЦРУ также пришли к выводу, что атаки не было.

Однако в последние дни российские власти могли найти и другие поводы для запуска. Самый явный — захват российского танкера спецназом американской береговой охраны в Атлантическом океане.

Хотя «Орешник» и был применён против цели на территории Украины, это оружие — часть системы ядерного сдерживания, и его демонстрация в боевых условиях не может не быть сигналом для западноевропейских стран и США.

Ракета не несла ядерные боеголовки, скорее всего это были имитаторы. Тем не менее, они развили гиперзвуковую скорость, и при столкновении выделялась большая кинетическая энергия. О разрушениях пока ничего не известно.

«Орешник» потенциально может быть применён по любым объектам в Европе, в том числе и по американским. Эта ракета среднего радиуса действия — серьёзное и опасное оружие. Из-за малого подлётного времени, а также гиперзвуковой скорости, с которой боеголовки летят к цели, её очень трудно сбить.

Подготовка такого пуска, вероятно, занимает долгое время — это всего второе применение изделия, и, вероятно, оно происходит в режиме испытаний. Однако трудно не сопоставить два факта — захват танкера и пуск ракеты, настолько совпавшие по времени.

Киев просит срочно созвать Совбез ООН

Украина инициирует срочное заседание Совета Безопасности ООН и Совета Украина-НАТО из-за удара Россией «Орешником» по Львовщине, сообщил министр иностранных дел страны Андрей Сибига.