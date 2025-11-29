Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Минобороны ФРГ: У Германии нет «плана на войну с Россией»

© Deutsche Welle 29 ноября, 2025 11:36

Оперативный план по обороне Германии объединяет военные компоненты обороны страны и НАТО, учитывая потребности альянса в ФРГ, сообщила представительница Минобороны. Он "постоянно дорабатывается и переоценивается".

Вооруженные силы Германии "не разрабатывали никакого плана на войну с Россией", заявила DW представительница министерства обороны Германии Кристиане Ноак (Christiane Noack) в субботу, 29 ноября. Так она прокомментировала статью американской газеты The Wall Street Journal, где рассказывалось о разработанном бундесвером "Оперативном плане Германия" (OPLAN DEU). Статья была озаглавлена: "Секретный план Германии на войну с Россией".

По словам Ноак, OPLAN DEU "объединяет военные компоненты обороны страны и альянса (НАТО - Ред.) на территории Германии с необходимой для этого гражданской поддержкой, при этом учитываются потребности альянса в Германии (например, как логистического "узлового пункта"), а также военно-гражданское сотрудничество".

"Это секретный документ. Он недоступен для скачивания по соображениям национальной безопасности", - указала Ноак. Она добавила, что Германия как страна НАТО руководствуется планами альянса и активно участвует в их разработке. Однако OPLAN DEU на 1400 страниц - национальный немецкий план.

"И оборонное планирование НАТО, и основанный на нем OPLAN DEU неразрывно связаны и постоянно адаптируются к текущим событиям. Таким образом, OPLAN DEU не является планом, разработанным в 2023 году и "завершенным". Он постоянно дорабатывается и переоценивается", - резюмировала представительница Минобороны.

WSJ: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток

Как сообщила The Wall Street Journal 26 ноября со ссылкой на документ, разработанный под руководством генерал-лейтенанта бундесвера Андре Бодемана, в случае столкновения с РФ 800 тысяч солдат НАТО и военная техника должны будут быстро пересечь территорию Германии. Между тем, по оценкам Берлина, 20% автомагистралей в Германии и более четверти мостов через них нуждаются в ремонте в условиях хронического недофинансирования. Для ремонтных работ в портах ФРГ на Северном и Балтийском морях требуются около 15 млрд евро.

На этом фоне бундесвер проводит брифинги в больницах, полиции и агентствах по ликвидации последствий стихийных бедствий, заключает контракты с федеральными землями и операторами автомагистралей, а также прокладывает маршруты транзита для военных конвоев, писала WSJ.

OPLAN DEU - первый объемный план по обеспечению безопасности ФРГ и защиты от военных нападений со времен "холодной войны". Его начали разрабатывать в марте 2023 года. Всего в плане бундесвера выделены четыре главных типа угроз национальной безопасности ФРГ: дезинформация, посредством которой противник попытается повлиять на решения властей, общественное мнение и СМИ; кибератаки на энергетические, телекоммуникационные и другие критически важные компании; шпионаж и диверсии.

